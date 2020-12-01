Дроны помогут ВМС США испытывать лазерное оружие.

Специалисты Военно-морского центра надводных боевых действий ВМС США провели испытания квадрокоптера, который позднее планируется использовать для испытаний корабельного боевого лазера. Согласно сообщению Командования кораблестроения и вооружения ВМС США, испытания проводились на корабле у побережья Порт-Уенем в Калифорнии и были признаны успешными.

Сегодня в интересах ВМС США ведется разработка нескольких корабельных лазерных боевых систем, которые военные планируют использовать для поражения легких надводных кораблей, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и легких самолетов. Предполагается, что лазерное оружие станет более дешевой альтернативой традиционным артиллерийским и ракетным корабельным комплексам благодаря меньшей стоимости выстрела.

Беспилотный аппарат, созданный для испытания лазерного оружия, был разработан калифорнийской компанией Planck Aerosystems. Масса беспилотника составляет 25 килограммов, а его размеры по диагонали от оси воздушного винта до оси другого винта составляют 1,3 метра. Аппарат оснащен системой идентификации беспилотников в воздухе, а также системами навигации и программным обеспечением, которые позволяют ему в автоматическом режиме следовать за кораблем.

На время испытаний квадрокоптер был оснащен массо-габаритным макетом системы для оценки параметров лазерного оружия. Полноценная цифровая система будет использоваться для оценки различных параметров работы боевого лазера, включая точность наведения и мощность. Новый квадрокоптер планируется использовать для проверки корабельного боевого лазера LWSD, установленного на десантном транспорте-доке «Портленд» типа «Сан-Антонио».

В мае текущего года ВМС США провели демонстрационные испытания перспективного корабельного боевого лазера LWSD Mk.2 Mod.0 мощностью 150 киловатт. С помощью боевого лазера военные сбили беспилотный летательный аппарат. Во время испытаний боевой лазер LWSD был установлен на десантном корабле-доке «Портленд», приписанном к Тихоокеанскому флоту ВМС США. Состоявшиеся испытания признаны успешными.

Василий Сычёв