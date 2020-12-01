Телескоп «Субару» разглядел межпланетную станцию «Хаябуса-2»

Наземный телескоп «Субару» смог разглядеть в небе японскую межпланетную станцию «Хаябуса-2», которая должна 5 декабря сбросить в атмосферу нашей планеты капсулу с веществом астероида Рюгу. Полученные телескопом снимки помогли уточнить траекторию станции, сообщается на сайте телескопа.

В настоящее время «Хаябуса-2» приближается к Земле, неся на себе возвращаемую капсулу с двумя пробами грунта с поверхности и из внутренних слоев околоземного астероида (162173) Рюгу, который станция изучала на протяжении полутора лет. Дальнейшее исследование грунта в лабораторных условиях позволит разобраться в процессах, шедших в ранней Солнечной системе и роли астероидов в доставке на молодую Землю воды и органических молекул.

26 ноября 2020 года станция совершила третий из пяти маневров коррекции траектории на подлете к Земле. Ожидается, что четвертый маневр станция произведет 1 декабря, а отделение капсулы от аппарата запланировано на вечер 5 декабря, когда «Хаябуса-2» будет на расстоянии около 220 тысяч километров от нашей планеты. После этого станция совершит пятый по счету маневр и перейдет на траекторию ухода от Земли. Сама капсула должна приземлиться на парашютах днем 6 декабря на полигоне Вумера, расположенном в центральной части штата Южная Австралия.

20 ноября 2020 года 8,2-метровый оптический наземный телескоп «Субару» при помощи своей камеры HCS (Hyper Suprime-Cam) получил пять снимков «Хаябусы-2», когда станция находилась от Земли на расстоянии 5,8 миллионов километров. Снимки были получены в перерыве между научными наблюдениями и помогли уточнить траекторию станции.

Это не первый случай, когда «Субару» ведет наблюдения за японскими автоматическими аппаратами — в 2010 году он заснял станцию «Хаябуса-1» на подлете к Земле, а в 2015 году наблюдал за астероидом Рюгу, на орбите которого в то время находилась «Хаябуса-2».

«Хаябуса-2» (в виде центральной яркой точки) на снимке телескопа «Субару». Источник изображения: NAOJ

Научная программа «Хаябусы-2» не заканчивается на моменте сброса капсулы на Землю — в ближайшие десять лет она посетит еще два околоземных астероида. Мы следим за этой уникальной миссией, с подробностями которой можно ознакомиться на отдельной странице.

Александр Войтюк