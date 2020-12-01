Войти
N+1

Телескоп «Субару» разглядел межпланетную станцию «Хаябуса-2»

147
0
0
Анимация движения «Хаябусы-2» по небу (тусклая точка по центру), составленная из снимков телескопа «Субару»
Анимация движения «Хаябусы-2» по небу (тусклая точка по центру), составленная из снимков телескопа «Субару».
Источник изображения: NAOJ

Наземный телескоп «Субару» смог разглядеть в небе японскую межпланетную станцию «Хаябуса-2», которая должна 5 декабря сбросить в атмосферу нашей планеты капсулу с веществом астероида Рюгу. Полученные телескопом снимки помогли уточнить траекторию станции, сообщается на сайте телескопа.

В настоящее время «Хаябуса-2» приближается к Земле, неся на себе возвращаемую капсулу с двумя пробами грунта с поверхности и из внутренних слоев околоземного астероида (162173) Рюгу, который станция изучала на протяжении полутора лет. Дальнейшее исследование грунта в лабораторных условиях позволит разобраться в процессах, шедших в ранней Солнечной системе и роли астероидов в доставке на молодую Землю воды и органических молекул.

26 ноября 2020 года станция совершила третий из пяти маневров коррекции траектории на подлете к Земле. Ожидается, что четвертый маневр станция произведет 1 декабря, а отделение капсулы от аппарата запланировано на вечер 5 декабря, когда «Хаябуса-2» будет на расстоянии около 220 тысяч километров от нашей планеты. После этого станция совершит пятый по счету маневр и перейдет на траекторию ухода от Земли. Сама капсула должна приземлиться на парашютах днем 6 декабря на полигоне Вумера, расположенном в центральной части штата Южная Австралия.

20 ноября 2020 года 8,2-метровый оптический наземный телескоп «Субару» при помощи своей камеры HCS (Hyper Suprime-Cam) получил пять снимков «Хаябусы-2», когда станция находилась от Земли на расстоянии 5,8 миллионов километров. Снимки были получены в перерыве между научными наблюдениями и помогли уточнить траекторию станции.

Это не первый случай, когда «Субару» ведет наблюдения за японскими автоматическими аппаратами — в 2010 году он заснял станцию «Хаябуса-1» на подлете к Земле, а в 2015 году наблюдал за астероидом Рюгу, на орбите которого в то время находилась «Хаябуса-2».


«Хаябуса-2» (в виде центральной яркой точки) на снимке телескопа «Субару».

Источник изображения: NAOJ


Научная программа «Хаябусы-2» не заканчивается на моменте сброса капсулы на Землю — в ближайшие десять лет она посетит еще два околоземных астероида. Мы следим за этой уникальной миссией, с подробностями которой можно ознакомиться на отдельной странице.

Александр Войтюк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Япония
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.08.2020
Капсуле с образцами грунта Рюгу разрешили приземлиться в Австралии
06.05.2020
Джихад по-мозамбикски
16.11.2018
Пентагон заказал более 250 истребителей F-35
03.10.2016
Пентагон потратит миллиарды долларов на "сюрпризы"
27.04.2016
«Локхид Мартин» получила заказ на производство партии истребителей F-35A для ВВС Сил самообороны Японии
22.09.2010
Предложения разные и интересные
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 01:18
  • 2
Рогозин объяснил увольнение главы ЦЭНКИ невыполнением в срок стратегически важного задания
  • 01.12 01:16
  • 13
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 30.11 23:41
  • 3
Разработка снайперских винтовок в рамках ОКР «Уголёк»
  • 30.11 21:02
  • 3
В России создана Национальная квантовая лаборатория
  • 30.11 20:54
  • 7
Ил-114 совершит первый полет в сентябре
  • 30.11 18:01
  • 1
Китайский конкурент МС-21 приступает к финальному этапу испытаний
  • 30.11 17:42
  • 1
Российскую бронетехнику защитят от беспилотников
  • 30.11 17:39
  • 3
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 16:54
  • 2
Ученые нашли общий источник множества нарушений здоровья у космонавтов
  • 30.11 15:48
  • 3
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 30.11 13:40
  • 1
Шойгу: Соединения ВДВ нового типа стали в шесть раз мобильнее
  • 30.11 13:32
  • 2
Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
  • 30.11 13:27
  • 11
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 30.11 13:01
  • 722
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.11 11:47
  • 19
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72