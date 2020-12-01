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Бразильцы испытают электрический сельскохозяйственный самолет в 2021 году

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Прототип электрифицированного EMB-203
Прототип электрифицированного EMB-203.
Источник изображения: Embraer

Бразильская компания Embraer проведет первые летные испытания электрифицированного сельскохозяйственного самолета EMB-203 Ipanema в 2021 году. Как пишет Aviation Week, наземные испытания самолета уже проводятся на заводе бразильской компании в Ботукату.

Разработка полностью электрического самолета на базе EMB-203 ведется в Бразилии с мая 2019 года. В проекте участвует бразильская компания WEG, занимающаяся разработкой и производством электромоторов. Технические подробности об электрическом самолете разработчики не раскрывают.

В конце ноября 2020 года Embraer заключила с португальской энергетической компанией EDP соглашение о совместной разработке аккумуляторной батареи и системы ее подзарядки для электрифицированного EMB-203.

Сельскохозяйственный самолет EMB-203 был разработан в Бразилии в первой половине 2010-х годов на базе EMB-202. Последний был создан во второй половине 1960-х годов. Ipanema оснащен поршневым двигателем 320 лошадиных сил.

Длина самолета составляет 7,4 метра, высота 2,2 метра, а размах крыла — 13,3 метра. EMB-203 может выполнять полеты на скорости до 230 километров в час на расстояние до 938 километров.

Ранее сообщалось, что компания EmbraerX, инновационное подразделение Embraer, занялась разработкой проекта электрического аэротакси Eve. Новые летательные аппараты планируется использовать для перевозки пассажиров в городах, а также между городами и пригородом.

Eve планируется выполнить по самолетной схеме продольного биплана, каждое из крыльев которого получит по одной балке на законцовках. На этих балках разработчики намерены разместить по два электромотора с несущими винтами для вертикальных взлета и посадки.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Португалия
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
Электрический самолёт
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