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Преемник «Кукурузника» прошел первый этап аэродинамических испытаний

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Модель многоцелевого самолета ЛМС-901
Модель многоцелевого самолета ЛМС-901.
Источник изображения: ЦАГИ

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского провели первый цикл испытаний модели перспективного легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», который в перспективе должен заменить устаревшие советские Ан-2, также известные как «Кукурузники». Согласно сообщению института, исследования проводятся по заказу компании «Байкал-инжиниринг».

Летом 2019 года Министерство промышленности и торговли России провело конкурс на разработку легкого многоцелевого вертолета, способного перевозить до девяти пассажиров. Победителем конкурса была признана компания «Байкал-инжиниринг», которая до конца текущего года должна представить на статические испытания первый прототип летательного аппарата. Первый полет ЛМС-901 запланирован на 2021 год.

Испытания в аэродинамической трубе Т-102 Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского проходит модель самолета, выполненная в масштабе 1:7. На первом этапе испытания проводились на скоростях воздушного потока от 25 до 50 метров в секунду. На модели был задействован имитатор работающей силовой установки. Специалисты определяли суммарные аэродинамические характеристики летательного аппарата и эффективность его органов управления.

ЛМС-901 имеет в длину 12,2 метра, в высоту 3,7 метра и размах крыла 16,5 метра. Самолет максимальной взлетной массой 4,8 тонны способен выполнять полеты на скорости до 300 километров в час. Максимальная дальность полета ЛМС-901 составляет три тысячи километров. Самолет создается по модульной схеме, которая позволит конвертировать его в грузовой или пассажирский вариант.

Ан-2 — один из самых популярных советских самолетов. Всего были выпущены около 18 тысяч «Кукурузников», 1400 из которых до сих пор эксплуатируются российскими компаниями и ведомствами. Самолет широко использовался на местных маршрутах и в сельском хозяйстве. «Кукурузник» способен развивать скорость до 236 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 990 километров. Самолет может перевозить до 12 пассажиров или грузы массой до 1,5 тонны.

Василий Сычёв

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Страны
Россия
Продукция
Ан-2
Компании
Минпромторг РФ
ЦАГИ
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