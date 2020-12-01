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Пандемия коронавируса вносит коррективы в запланированные Минобороной мероприятия

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российское военное ведомство запланировало мероприятия по подготовке к параду Победы 9 мая 2021 года с учетом ситуации с коронавирусом, сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

«Завершено планирование подготовки войск на 2021 год. В условиях сложной эпидемиологической обстановки спланированы мероприятия по подготовке к военным парадам, посвящённым Дню Победы в Великой Отечественной войне, проведению совместного стратегического учения «Запад-2021», Армейским международным играм-2021, исследовательских учений по применению новых автоматизированных систем управления и ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники), а также совместных учений с воинскими контингентами иностранных государств», - сказал Бувальцев в статье, которая опубликована в газете «Красная Звезда».

Бувальцев сообщил, что Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября. «Бороться за победу на конкурсах участникам АрМИ-2021 предстоит на территории, предварительно, 17 государств. По крайней мере, именно столько стран выразили желание провести у себя те или иные конкурсы», - сказал он.

Ранее официально сообщалось, что стратегическое учение «Запад-2021» пройдет на территории Белоруссии.

По словам Бувальцева, перед этими стратегическими маневрами на северо-западе России пройдут учения с перегруппировкой соединений и воинских частей.

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Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
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