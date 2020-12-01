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Черноморцы прошли курс подготовки по различным специальностям

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Источник изображения: vpk-news.ru

Более 800 младших специалистов, прошедших специальную подготовку в учебных центрах Министерства обороны Российской Федерации, прибыли на корабли и в воинские части Черноморского флота (ЧФ).

Все военнослужащие прошли курс подготовки по различным специальностям и успешно сдали экзамены на знание теории, а также зачёты по общевойсковой подготовке.

В основном специалисты распределяются в корабельные соединения, а также в подразделения армейского корпуса и морской авиации ЧФ.

Всего на Черноморский флот запланировано поступление порядка 900 младших специалистов, прибытие которых запланировано в ближайшее время.

В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий в регионе прибывшие выпускники учебных центров будут на 14 дней размещены в отдельных казармах, при этом их питание будет организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контроль за их состоянием здоровья будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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