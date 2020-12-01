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Военно-промышленный курьер

В российской армии появятся «Малыш» и «Уголек» от «Калашникова»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В 2021 году в России должны начаться государственные испытания как минимум двух новых образцов огнестрельного оружия, разработанного концерном «Калашников». Об этом сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Сейчас изготавливаются опытные образцы снайперских комплексов «Уголёк», которые будут представлены для предварительных испытаний. Планируем, что госиспытания стартуют в конце следующего года. Предварительные испытания малогабаритного автомата для самообороны АМ-17 «Малыш» уже завершены, они прошли успешно. Планируем передать АМ-17 на госиспытания в следующем году. Отмечу, что тактико-техническое задание утверждало Минобороны, но интерес к этой разработке проявили также МВД и Росгвардия», - заявил Бекхан Оздоев в интервью РИА Новости.

Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев пояснил, что в рамках проекта «Малыш» разрабатываются малогабаритные автоматы в двух калибрах - 5,45 и 9 миллиметров, которые должны быть примерно на килограмм легче общевойскового автомата. 

Что касается проекта «Уголёк», то в его рамках разрабатывается новая основная винтовка для российской армии, призванная заменить созданную в 60-е годы 7,62-мм снайперскую винтовку Драгунова. Ключевой особенностью «Уголька» станет использование только российских материалов и комплектующих, боеприпасов и прицелов. 

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СВД
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Росгвардия
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