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В НАТО полагают, что ВМФ России теряет мировые позиции

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Источник изображения: vpk-news.ru

Эсминец John McCain типа Arleigh Burke Военно-морских сил США превосходит большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» проекта 1155 Военно-морского флота России, пишет Popular Mechanics.

Американский журнал обратил внимание на информацию о вторжении в воды РФ американского корабля, вытесненного российским. Комментируя данную публикацию, в Popular Mechanics заявили, что John McCain «на самом деле больше, новее и лучше вооружен», чем «Адмирал Виноградов».

В седьмом флоте США, к которому приписан John McCain, опровергли нарушение границы, заявив, что эсминец действовал в рамках операции по свободе судоходства Freedom Of Navigation Operation (FONOP).

Lenta.ru напоминает, что в августе 2019 года издание The National Interest написало, что ВМФ России стремительно избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых, тем самым превращаясь из глобальной силы в региональную.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
NATO
пр. 1155
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