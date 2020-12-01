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Состоялась онлайн-конференция «Беспилотные летательные аппараты»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сотрудники Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») приняли участие в онлайн-конференции «Беспилотные летательные аппараты», прошедшей в рамках Международной конференции «Авиация и космонавтика». Организатор Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет).

Совместный доклад, посвящённый перспективам сертификации автономных беспилотных авиационных систем (БАС), представили заместитель директора Научно-исследовательского центра беспилотных авиационных систем (НИЦ БАС) ФГУП «ЦАГИ» Дмитрий Аполлонов и младший научный сотрудник НИЦ БАС Марк Овсянников.

В докладе сотрудников ЦАГИ рассмотрены существующие концепции автономности беспилотных воздушных судов и их самостоятельных полетов. А также — отечественные и мировые достижения в области автоматизации управления БАС. На основе анализа международных стандартов и рекомендательных документов рабочих групп исследована возможность использования автономных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в едином воздушном пространстве. Определены ключевые направления развития беспилотной отрасли авиационной промышленности и разработки документов их технического регулирования по мере роста уровня автономности БПЛА.

«Вопрос сертификации БАС и введения их в единое воздушное пространство в настоящее время весьма актуален, — комментирует младший научный сотрудник НИЦ БАС ФГУП «ЦАГИ» Марк Овсянников. — С ростом уровня технологий беспилотников все больше функций внешнего управления могут выполняться автоматическими системами. При этом изменяется не только степень автоматизации БПЛА с точки зрения технического совершенства используемого оборудования, но и уровень полномочий, которые внешний экипаж делегирует бортовой системе управления, в частности — принятие решений при изменении условий полета, или определение ограничений, устанавливаемых для выполнения необходимых действий».

AEX.Ru отмечает, что работа конференции по БПЛА велась по трем направлениям: проектирование БАС; сертификация и инфраструктура БАС; применение и эксплуатация БАС. Значимое научное событие объединило специалистов как отечественных предприятий авиационной промышленности, научных и образовательных учреждений, так и их зарубежных коллег.

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