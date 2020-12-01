Forbes (США): это не танк! Справочник для дилетанта по бронированным боевым машинам

Как отличить танк от других армейских бронированных машин? Наличие страшной пушки и брони не означает, что эта машина — танк. Оказывается, очень похожи на танк мобильные установки ПВО и самоходная артиллерия. Статья рассказывает о самых распространенных военных бронированных средствах.

Военные любят жаловаться, что гражданские имеют обыкновение называть танком любую боевую машину с броней.

Человеку со стороны это может показаться излишним педантизмом. Протестующие на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и на площади Тахрир в 2011-м вряд ли задумывались, какие пушки были на них нацелены: основных боевых танков или бронетранспортеров, которые участвовали в обоих инцидентах.

Но терминология отражает важные различия в форме и предназначении. Современный основной боевой танк предназначен для прорыва обороны противника, оказания поддержки пехоте, уничтожения самого стойкого противника огнем прямой наводкой. При этом он должен оставаться неуязвимым для любого оружия, кроме самого мощного. Если говорить о конструкции, то танк должен иметь полностью закрытую башню, гусеницы и пушку большого калибра.

Но боевых бронированных машин существует великое множество, и они выполняют самые разные задачи, существенно отличаясь от танка.

Самоходная артиллерия (класса гаубиц)

Самоходная артиллерийская установка М109 "Паладин" имеет установленную в башне огромную пушку, броню и гусеницы. Конечно, это самый танковый из всех танков в танковом мире, разве не так?

Не так. Гаубица у "Паладина" размером с телеграфный столб, а стреляет она 155-мм снарядами на дальность несколько десятков километров. Поэтому если ее экипаж увидел противника, значит, он попал в переплет.

Самоходные артиллерийские установки ведут стрельбу с закрытых огневых позиций, а их огонь корректирует передовой наводчик или беспилотник. У современных систем типа 2S19 "Мста-С", К9 "Тандер" и PzH 2000 имеются активно-реактивные снаряды с наведением по лазеру и GPS, и они могут вести стрельбу в высоком темпе. Это делает их очень грозным оружием.

У самоходной артиллерии имеются гусеницы, что помогает им преодолевать труднопроходимую местность, не отставая от быстро перемещающихся танковых подразделений. Легкая броня обеспечивает противопульную и противоосколочную защиту экипажа, если он попадет в засаду или под обстрел вражеской артиллерии.

Но броня самоходных артиллерийских установок слишком тонкая, чтобы защитить их от огня противотанкового оружия прямой наводкой. Были случаи, когда САУ применялись для стрельбы прямой наводкой, но обычно такие системы держатся подальше от всего, что может их увидеть.

Зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1" Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Зенитные самоходные установки

Гусеницы, броня и пушки жуткого вида? Похоже на танк, однако это совсем другая машина.

Зенитные самоходные установки типа легендарной советской ЗСУ-23/4 "Шилка" (со счетверенными 23-мм пушками) или немецкого "Гепарда" (сдвоенные 35-мм пушки) предназначены для обеспечения низковысотной противовоздушной обороны и прикрытия наступающих колонн бронетанковой техники. Это значит, что они будут находиться ближе к линии фронта, чем самоходные гаубицы.

Эти пушки обладают огромной скорострельностью и могут в клочья порвать низколетящие самолеты, а в 21 веке - крылатые ракеты и беспилотники. Такая огневая мощь является смертоносной, когда ЗСУ применяют по наземным целям типа пехоты и легких транспортных средств. Но маленький снаряд не в состоянии пробить броню танка, а сами зенитные самоходные установки имеют более слабую броню.

В современном зенитном самоходном оружии ставку все чаще делают на ракеты с тепловой системой самонаведения, РЛС и инфракрасные приборы обнаружения. Вскоре на них могут начать устанавливать лазеры для борьбы с беспилотниками.

БМП-2 на форуме "Армия-2020" Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Боевые машины пехоты

Боевые машины пехоты, такие как М2 "Брэдли" и советские БМП-2 стоят во главе списка бронемашин, которые ошибочно принимают за танки. У них есть гусеницы и закрытые башни с пушками. На некоторых устанавливаются противотанковые ракеты и большие пушки с низкой начальной скоростью снаряда. Они играют ведущую роль в наступательной маневренной войне.

Но это все равно не танки. Это хорошо вооруженные машины для перевозки личного состава. Их главная функция - обеспечить защиту и транспортировку мотопехоты. Кроме того, БМП оказывают мощную огневую поддержку пехоте после спешивания.

Броня и пушки у БМП не столь мощные, как у танка. Их орудия эффективны в борьбе с пехотой и легкобронированной техникой, в том числе, с другими БМП. Но они не в состоянии пробить лобовую броню современного основного боевого танка.

Экипажи БМП вынуждены полагаться на противотанковые ракеты, которые намного медленнее в полете, чем гиперзвуковые снаряды главного танкового орудия.

Бронетранспортер БТР-82 Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Бронетранспортеры

Американский М113 - это в основе своей подвижная бронированная коробка с гусеницами и пулеметом наверху. Танк ли это?

Нет. Это бронетранспортер (БТР), по сути дела, "боевое такси", предназначенное для перевозки пехотных отделений к линии фронта. Доставив пассажиров на поле боя, БТР должен уносить оттуда ноги. Этим он отличается от хорошо вооруженной БМП, которая играет более существенную роль в бою.

БТРам не всегда нужны гусеницы как у М113. В годы Второй мировой войны американцы и немцы чаще всего строили полугусеничные бронетранспортеры, представляющие собой гибрид из гусениц и колес.

Сегодня преобладают колесные бронетранспортеры, и самое важное место среди них занимает советское семейство БТР (в составе БТР-60, БТР-70 и БТР-80), а также четырехколесные французские VAB.

Колесные БТР менее проходимы по сравнению с гусеничными машинами, но они легче, дешевле в обслуживании и быстрее в тех местах, где имеется приличная дорожная инфраструктура. Эти факторы заставили сухопутные войска США создать в 2000-х годах бригады восьмиколесных БТР "Страйкер".

Самые современные БТР все чаще оснащаются защитой от мин и реактивных гранатометов в виде клиновидного корпуса и решетчатой брони. Тем не менее, большинство из них все равно уязвимы почти для любого противотанкового оружия. Новейшие модели БТР получают более тяжелые 30-мм пушки и противотанковые ракеты, что стирает разницу между ними и БМП.

Существует также подгруппа "тяжелых БТР" с броневой защитой на уровне основного боевого танка. Это израильский "Намер" и БТР времен Второй мировой войны "Кенгуру".

Наконец, БТР следует отличать от колесных мобильных машин пехоты и бронемашин с усиленной противоминной защитой, которые предназначены для защиты от стрелкового оружия и мин. Эти преемники джипов и хаммеров используются для ведения разведки и рекогносцировки, а также для обеспечения внутренней безопасности, но они не предназначены для переброски пехотных отделений на поле боя.

Защищенные автомобили "Тайфун-ВДВ" Источник изображения: © Фотохост-агентство | Перейти в фотобанк

Бронеавтомобили

Если вы увидите переваливающий через гребень холма AMX-10RC с башней и 105-мм пушкой, у вас будут все основания поверить, что это танк. А потом надо быстро бежать в укрытие.

Но это не танк. У него колеса, а не гусеницы. А поскольку он не предназначен для перевозки войск, его считают бронеавтомобилем.

Бронеавтомобили хороши при ведении маневренной войны на открытой местности (пустыни, равнины) и там, где есть развитая дорожная сеть. Они легче, и их проще перебрасывать за границу, чем танки. Некоторые модели имеют вооружение не хуже, чем у современных легких танков с их 90- или 105-мм орудиями.

Бронеавтомобили в основном предназначены для ведения разведки и дозора, обладая для этого необходимым вооружением, мобильностью и живучестью. В крайнем случае, они могут заменить танки, если у противника мало тяжелого оружия. Однако броня у бронеавтомобилей слабее, чем у танков. И даже шести- и восьмиколесные машины не в состоянии преодолеть труднопроходимые участки местности и грязь там, где танк легко справляется с этой задачей.

Вот почему танки с их гусеницами сыграли такую важную роль, когда стали появляться на изрытых снарядами и потонувших в грязи полях сражений Первой мировой войны, хотя бронеавтомобили к тому времени уже существовали и доказали свою пригодность на более доступной местности.

Противотанковая самоходная установка Су-100 Источник изображения: © Фотохост-агентство | Перейти в фотобанк

Самоходные артиллерийские установки / штурмовые орудия / истребители танков

Советская Су-100 очень похожа на танк. Мощная пушка, используемая для стрельбы прямой наводкой, это раз. Тяжелая броня, это два. Гусеницы, это три.

Но это не совсем танк. У нее нет башни.

Но есть тонкое различие в предназначении. Самоходные пушки (включая такие подклассы как штурмовые орудия и истребители танков) предназначены для поддержки артиллерии огнем прямой наводкой по противнику в окопах и/или по хорошо бронированным танкам.

Если пушку установить в корпусе, а не в башне, машина будет дешевле и незаметнее. У некоторых (но не у всех) самоходных артиллерийских установок типа Су-100 броня такая же, как у танков. Это значит, что они могут противостоять ударам некоторых видов самого тяжелого оружия.

Разворачиваясь в боевые порядки на почтительном расстоянии от противника, штурмовые орудия довольно эффективно выводят из строя оборонительные сооружения и даже танки противника. Но они не так хороши в авангарде наступления на территории противника, как танки. Поскольку у САУ нет башни, механик-водитель при наведении орудия на цель вынужден поворачивать всю машину, встречая противника на близкой дистанции.

Термин "истребитель танков" применим и к некоторым машинам с башнями, таким как американские истребители танков времен Второй мировой войны. Да и колесные бронированные автомобили типа M1128 "Страйкер" иногда называют штурмовыми орудиями.

И вот здесь мы должны признать отсутствие последовательности в классификации наших бронированных исполинов.

Танк Т-90 Источник изображения: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Хорошо, но что считать танком?

Вообще-то, танком называют бронированную машину, совершающую маневры на поле боя с основной задачей уничтожать танки противника и пехоту огнем прямой наводкой.

Если говорить о конструкции, то общими характеристиками танка, не вызывающими противоречий, являются следующие:

- у танка гусеницы, а не колеса;

- его броня эффективно защищает от всех, кроме самых мощных орудий, используемых на поле боя (то есть тех, что специально предназначены для борьбы с танками);

- у него есть башня, где установлено основное орудие.

Большинство современных танков - это многоцелевые основные боевые танки, сочетающие в себе подвижность, огневую мощь и броневую защиту, и превосходящие машины противника того же класса. Это наследники средних танков времен Второй мировой войны типа американского М4 "Шерман" и советского Т-34, спроектированные для массового производства, обладающие высокой мобильностью и "достаточно хорошей" огневой мощью и броней.

Есть два основных направления в проектировании современных основных боевых танков. Это 60-80-тонные западные танки типа М1 "Абрамс", "Леопард 2" или "Челленджер 2", в которых упор сделан на превосходство над любым мыслимым и немыслимым противником по характеристикам; а с другой стороны, это 40-55-тонные танки русского образца, включая прежде всего российский Т-72Б3, Т-90 и китайский Тип 98, где главное внимание уделено эффективности (то есть, чтобы танк не обрушал мосты и военные бюджеты). Для конструкторов таких танков главное - это массовое производство и низкие затраты.

У танков западного образца в основном современная композитная броня, обеспечивающая высокую степень защиты, 120-мм пушки, обслуживаемые заряжающим, а также качественные системы управления огнем и датчики.

У танков российского образца меньше экипажи, обычно из трех человек, 125-мм пушки с автоматом заряжания и противотанковые ракеты. Броня у них легче, но это компенсируется динамической бронезащитой и комплексами активной защиты, которые предназначены для отклонения или уничтожения подлетающих снарядов противника.

И конечно, есть машины, которые нельзя в полной мере отнести ни к первому, ни ко второму направлению. Это израильский танк "Меркава" и французский "Леклерк".

На вооружении в самых разных армиях мира также остаются тысячи советских танков Т-54 и Т-55 1950-х и 1960-х годов постройки со 100-мм пушками, американских М48 и М60 "Паттон" со 105-мм орудиями и китайских Тип 59 с пушками обоих калибров. Эти машины не смогут противостоять современному противотанковому оружию, но они все равно обладают огромной огневой мощью в сочетании с высокой мобильностью.

Сегодняшние современные танки разрабатывались в период с 1970-х по 1990-е годы, после чего их неоднократно и серьезно модернизировали. Танки следующего поколения наверняка будут совсем другими.

Россия начала строить танки Т-14 "Армата" с необитаемой башней (экипаж целиком размещается в хорошо бронированном корпусе). Франция и Германия проектируют танк "Леопард 3" со 130-мм пушкой. А в армии США разрабатывают танки на дистанционном управлении, которые будут сопровождать танки с экипажами.

Между тем, легкие танки, прежде использовавшиеся повсеместно (они имеют более слабую броню и огневую мощь, но обладают повышенной мобильностью и экономичностью в обслуживании), встречаются все реже.

Легкие танки приносят наибольшую пользу при ведении разведки и оказании поддержки пехоте в тех случаях, когда основной боевой танк из-за своего веса не может преодолеть местность, или его мощные огневые возможности просто не нужны.

Мобильность танка - это не только скорость на дорогах. Это и его способность преодолевать крутые склоны, топкую грязь и рисовые поля, не застревая там. А еще такие машины можно размещать в транспортных самолетах и быстро перебрасывать на большие расстояния, или даже сбрасывать с парашютом. Они могут даже плавать.

Легкие танки времен холодной войны, такие как британский FV101 "Скорпион", американский М41 "Бульдог" и советский ПТ-76 остаются на вооружении в некоторых странах.

В 21 веке интерес к легким танкам несколько усилился. Свидетельством тому является новый китайский танк Тип 15, предназначенный для применения в Гималаях, а также перевозимый по воздуху американский танк, создаваемый в рамках программы Mobile Protected Firepower (Мобильная защищенная огневая мощь).

Теперь становится ясно, что определение танка со временем претерпевало изменения, поскольку менялись его задачи и конструкция.

Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)