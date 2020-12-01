Заседание Совета глав Минобороны стран ОДКБ пройдет 1 декабря по видеосвязи

Минск. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Военное сотрудничество и вызовы в сфере безопасности будут обсуждаться во вторник, 1 декабря, на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, сообщило Минобороны Белоруссии в понедельник.

Заседание пройдет по видеоконференцсвязи, говорится в сообщении.

"На повестке дня ряд вопросов в военной, военно-технической и военно-научной сфере. Стороны также обменяются мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности. Принятые в рамках заседания решения будут направлены на выработку общих подходов и механизмов по развитию военной составляющей ОДКБ", - сообщили в Минобороны Белоруссии.

В заседании примут участие главы оборонных ведомств стран ОДКБ, генсек ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединенного штаба организации Анатолий Сидоров. Белорусская делегация будет представлена министром обороны Виктором Хрениным, отмечается в сообщении.