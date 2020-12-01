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Интерфакс-АВН

Северный флот получил новый водолазный катер

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Катер "Георгий Зима"
Гидрографический катер "Георгий Зима" проекта 23040Г.
Источник изображения: ОАО "Завод "Нижегородский Теплоход"

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Беломорская военно-морская база пополнилась новым водолазным аварийно-спасательным катером "Павел Симонов", сообщил в понедельник Северный флот (СФ).

"В военной гавани города Северодвинска прошла торжественная церемония подъёма флага аварийно-спасательной службы Военно-морского флота на рейдовом водолазном катере "Павел Симонов", который зачислен в состав Беломорской военно-морской базы Северного флота",- говорится в сообщении.

По данным флота, 22 октября, после успешно проведенных государственных испытаний катера на Волге был подписан приёмный акт, и по внутренним водным коммуникациям судно перешло в Белое море.

Катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 "Павел Симонов" построен на заводе "Нижегородский теплоход" и стал 23 по счёту судном этого проекта.

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