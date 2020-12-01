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Интерфакс-АВН

Оранжерея для выращивания овощей на МКС будет готова в 2021 году

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МКС
МКС.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Опытный образец оранжереи "Витацикл-Т" для выращивания съедобной биомассы на МКС будет готов в следующем году, сообщили в пресс-службе Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара.

"Оранжерею для выращивания овощей на Международной космической станции разрабатывает НИИ космического приборостроения совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН. Опытный образец будет готов уже в следующем году", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, ВНИИНМ принимает участие в проекте, занимаясь разработкой пористых титановых трубок для водоснабжения корневых модулей.

"Просто полить растения в космосе нельзя: струя превратится в капли, которые разлетятся в разные стороны. А если подавать воду через капиллярную структуру корневого модуля, жидкость медленно просочится сквозь поры и попадет точно к корням растений. Титановые трубки в корневом модуле будут располагаться внутри искусственного грунта", - отметил начальник отдела специальных неядерных материалов и технологий АО "ВНИИНМ" Максим Шевердяев.

Как сообщили на предприятии, российская оранжерея "Витацикл-Т" будет состоять из барабана с шестью корневыми модулями. За счет такой конструкции оранжерея должна будет обладать "большей удельной производительностью съедобной биомассы по отношению к потребляемым ею ресурсам, чем более ранние аналоги".

В декабре 2018 года замдиректора по науке ИМБП РАН Владимир Сычев сообщил, что для российского сегмента МКС разрабатывается штатная оранжерея "Витацикл", но, по его словам, "работа идет с кучей проблем".

Сычев также отметил, что российские космонавты на МКС останутся без научной оранжереи. Модифицированная оранжерея "Лада" была уничтожена в результате аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" в декабре 2016 года, а разработка новой оранжереи, скорее всего, подойдет к концу уже к планируемому на тот момент сроку окончания работы МКС в 2024 году.

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ВНИИНМ Бочвара
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