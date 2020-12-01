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ЦАМТО

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Касатонов" прибыли в Североморск

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Маршал Устинов
Маршал Устинов.
Источник изображения: Фото с сайта Минобороны РФ

ЦАМТО, 30 ноября. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов" 27 ноября завершили выполнение поставленных задач в Баренцевом море и прибыли в главную базу Северного флота – Североморск.

Они находились в море более недели, действуя в сложных штормовых условиях.

На завершающем этапе выхода в море экипажи кораблей обеспечили охрану района проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон".

В основном пункте базирования военные моряки начали подготовку к зимнему периоду обучения, в котором экипаж фрегата "Адмирал флота Касатонов" ждет первый дальний поход. Планируется, что фрегат возглавит отряд боевых кораблей и судов обеспечения, сообщает пресс-служба Северного флота.

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