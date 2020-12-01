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Российская газета

Новый универсальный зенитный ракетный комплекс создадут в России

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Источник изображения: rg.ru

В России разработают универсальный зенитный ракетный комплекс ближнего действия для поражения целей любых типов.

Как сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, новый универсальный комплекс будет иметь комбинированное вооружение. Кроме воздушных целей перспективный зенитный комплекс будет способен эффективно бороться с наземными целями.

За основу предполагается взять зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", который является одним из первых результатов данной концепции.

Отметим, что комплекс "Панцирь-С" способен эффективно бороться не только с самолетами, вертолетами и беспилотниками, но и уничтожать крылатые ракеты и корректируемые авиабомбы. Воздушные цели поражаются на высотах до 15 километров и дальности до 20 километров.

В результате зенитный комплекс "Панцирь-С" встал на вооружение ряда стран.

"Его популярность и мировое признание свидетельствуют о том, что мы движемся в правильном направлении. При этом он подтвердил свои боевые возможности в реальных боевых условиях в Сирии. Боевое применение дало нам бесценный опыт, который помогает в дальнейших разработках", - подчеркнул Бекхан Оздоев.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
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