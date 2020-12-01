Войти
ЦАМТО

Современные 7,62 и 5,45 мм автоматы АК-12 продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск

122
0
0
Автоматы АК-15, АК-12 и АК-15К
Автоматы АК-15, АК-12 и АК-15К.
Источник изображения: kalashnikov.media

ЦАМТО, 30 ноября. Современные 7,62 и 5,45 мм автоматы АК-12 продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск. С начала года новые автоматы поступили в общевойсковое соединение ВВО и в соединение специального назначения ЗВО.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы. В подразделения поступает образец с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме того, автомат имеет "вывешенное" цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособление с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40 мм подствольный гранатомет.

Автомат Калашникова АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Похожие новости
11.11.2019
Век Калашникова: почему весь мир знает фамилию русского оружейника
21.03.2018
Преимущества современного автомата АК-15 показали на видео
23.06.2015
BI: РФ есть что противопоставить НАТО в ключевых видах военной техники
24.12.2013
«Калашников» определил приоритеты
01.10.2012
Генерал Чиркин: в 2013 году будем учиться воевать вместе с Белоруссией
30.11.2011
"Ижмаш" рассказал о новом автомате
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 01:18
  • 2
Рогозин объяснил увольнение главы ЦЭНКИ невыполнением в срок стратегически важного задания
  • 01.12 01:16
  • 13
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 30.11 23:41
  • 3
Разработка снайперских винтовок в рамках ОКР «Уголёк»
  • 30.11 21:02
  • 3
В России создана Национальная квантовая лаборатория
  • 30.11 20:54
  • 7
Ил-114 совершит первый полет в сентябре
  • 30.11 18:01
  • 1
Китайский конкурент МС-21 приступает к финальному этапу испытаний
  • 30.11 17:42
  • 1
Российскую бронетехнику защитят от беспилотников
  • 30.11 17:39
  • 3
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 16:54
  • 2
Ученые нашли общий источник множества нарушений здоровья у космонавтов
  • 30.11 15:48
  • 3
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 30.11 13:40
  • 1
Шойгу: Соединения ВДВ нового типа стали в шесть раз мобильнее
  • 30.11 13:32
  • 2
Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
  • 30.11 13:27
  • 11
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 30.11 13:01
  • 722
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.11 11:47
  • 19
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72