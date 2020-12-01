На Средний Урал с полигона Капустин Яр перебросили зенитки "Триумф"

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" уральского полка противовоздушной обороны прибыл в Свердловскую область на место постоянного. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Центрального военного округа.

Около 200 единиц техники доставлено по железной дороге с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Также вместе с машинами прибыли три сотни военнослужащих.

После разгрузки техника в сопровождении экипажей военной автомобильной инспекции убыла в пункт постоянной дислокации. В декабре С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство по охране воздушного пространства.

Прибывший на Средний Урал зенитный ракетный комплекс предназначен для поражения самолетов (в том числе - стратегической и тактической авиации), баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других современных средств нападения.

Татьяна Воробьева