Войти
Российская газета

На Средний Урал с полигона Капустин Яр перебросили зенитки "Триумф"

127
0
0
Источник изображения: rg.ru

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" уральского полка противовоздушной обороны прибыл в Свердловскую область на место постоянного. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Центрального военного округа.

Около 200 единиц техники доставлено по железной дороге с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Также вместе с машинами прибыли три сотни военнослужащих.

После разгрузки техника в сопровождении экипажей военной автомобильной инспекции убыла в пункт постоянной дислокации. В декабре С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство по охране воздушного пространства.

Прибывший на Средний Урал зенитный ракетный комплекс предназначен для поражения самолетов (в том числе - стратегической и тактической авиации), баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других современных средств нападения.


Татьяна Воробьева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
07.03.2008
Под общим небом. Проблемы защиты воздушных границ СНГ обсудили на Урале
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 01:18
  • 2
Рогозин объяснил увольнение главы ЦЭНКИ невыполнением в срок стратегически важного задания
  • 01.12 01:16
  • 13
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 30.11 23:41
  • 3
Разработка снайперских винтовок в рамках ОКР «Уголёк»
  • 30.11 21:02
  • 3
В России создана Национальная квантовая лаборатория
  • 30.11 20:54
  • 7
Ил-114 совершит первый полет в сентябре
  • 30.11 18:01
  • 1
Китайский конкурент МС-21 приступает к финальному этапу испытаний
  • 30.11 17:42
  • 1
Российскую бронетехнику защитят от беспилотников
  • 30.11 17:39
  • 3
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 16:54
  • 2
Ученые нашли общий источник множества нарушений здоровья у космонавтов
  • 30.11 15:48
  • 3
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 30.11 13:40
  • 1
Шойгу: Соединения ВДВ нового типа стали в шесть раз мобильнее
  • 30.11 13:32
  • 2
Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
  • 30.11 13:27
  • 11
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 30.11 13:01
  • 722
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.11 11:47
  • 19
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72