Президент Сербии поблагодарил Россию за поставку военной техники

Танкисты, участники полуфинала чемпионата мира по "Танковому биатлону" из команды министерства обороны Сербии.

ЦАМТО, 30 ноября. Российское вооружение усилит обороноспособность и позицию военного нейтралитета Сербии, заявил 28 ноября президент страны Александр Вучич на смотре танков Т-72МС, полученных по соглашению о ВТС с Россией.

Как сообщает "РИА Новости", смотр техники состоялся на территории воинской части города Ниш на юге страны. Ранее танки были доставлены из России. Дата их прибытия в страну официально не раскрывалась. Всего соглашением Москвы и Белграда предусмотрена передача в дар 30 модернизированных единиц бронетехники. В смотре приняли участие сербский президент, министр обороны Небойша Стефанович и посол РФ Александр Боцан-Харченко, представители командования сербских вооруженных сил.

"Я благодарен России и президенту РФ Владимиру Путину за этот дар, сегодня вы могли видеть 11 новых танков Т-72МС, и наши танкисты очень довольны… Это значительно увеличит боеготовность наших сухопутных войск, как и ранее полученные 10 БРДМ-2", – заявил А.Вучич собравшимся и добавил, что ожидает передачу оставшихся машин и танков.

"Ожидаем, что дополнительно усилим нашу армию, укрепим нашу идею военного нейтралитета, которая стала частью нашей стратегии обороны и безопасности, наших политических убеждений", – подчеркнул Вучич.

По словам главы российского диппредставительства, результаты взаимодействия Москвы и Белграда видны, и "это только начало сотрудничества по оснащению вооруженных сил Сербии" для укрепления ее военного нейтралитета.

Глава минобороны Сербии в начале ноября заявил послу России, что власти страны продолжат модернизацию и оснащение вооруженных сил. Минобороны Сербии в конце октября подтвердило планы по открытию представительства МО РФ с целью развития военно-технического сотрудничества между Белградом и Москвой.

Ранее А.Вучич сообщил, что власти Сербии намерены реализовать новые закупки вооружений после приобретения четырех Ми-35 у Российской Федерации. Министр обороны А.Вулин и командование вооруженных сил республики в конце июля осмотрели 56 автомобилей УАЗ "Патриот", приобретенных в 2020 году в России.

Как отмечает "РИА Новости", Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК "Панцирь-С1".

А.Вучич заявлял, что Сербия хотела бы приобрести российский комплекс ПВО С-400, но пока по финансовым соображениям не может себе этого позволить.