В Великобританию доставлены первые ударные вертолеты AH-64E "Апач"

ЦАМТО, 30 ноября. Командование Сухопутных войск Великобритании сообщило о доставке 26 ноября из США на авиабазу Уоттишем первой пары ударных вертолетов AH-64E "Апач".

На базу также прибыл личный состав подразделения, который будет заниматься обслуживанием вертолетов.

Вертолеты AH-64E версии 6 (самый современный вариант "Апач") были заказаны в США для замены WAH-64 Mk.1 (WAH-64D Блок.1), срок службы которых истекает в 2024 году.

Как заявлено, AH-64E позволят Великобритании сохранить боевой потенциал парка ударных вертолетов в течение десятилетий благодаря улучшенным цифровым возможностям. Новая версия уже состоит на вооружении СВ США и других стран, что позволит союзникам использовать унифицированный парк вертолетной техники.

Как ожидается, полеты вертолетов в Великобритании начнутся в июле 2021 года. Перед их началом будет проведена оценка безопасности применения машин, сертификация Управлением военной авиации Великобритании, подготовлена документация, тренажеры, проведено необходимое обучение. Первоначально будут выполнены испытательные полеты, после чего тестирования будут направлены на разработку методики обучения для перехода экипажей с версии WAH-64 Mk.1 на AH-64E. Затем начнется подготовка применению вертолетов личного состава 3-го полка армейской авиации (АА), который вошел в состав сформированной в апреле 1-й бригады армейской авиации. В состав данного соединения также вошли укомплектованный вертолетами "Уайлдкэт" 1-й полк АА, 4-й полк АА, оснащенный вертолетами "Апач", 5-й и 6-й полки АА с вертолетами "Газель" и 7-й батальон поддержки. Начальной готовности к боевому применению бригада должна достичь в 2021 году, а полной – в 2023 году.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2015 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" услуг по модернизации 50 состоящих на вооружении ударных вертолетов WAH-64 Mk.1 к версии AH-64E "Апач Гардиан", а также связанных с контрактом оборудования, запчастей и услуг общей стоимостью до 3 млрд. долл.

В июле 2016 года Великобритания объявила о заключении соглашения стоимостью 2,3 млрд. долл. на поставку 50 ударных вертолетов в варианте AH-64E "Апач". Для снижения издержек, в отличие от состоящих на вооружении "Апач", собранных на предприятии AgustaWestland в Йовиле, модернизация вертолетов в варианту AH-64E "Апач" будет произведена в США. Кроме того, МО Великобритании сэкономит средства за счет переноса ряда систем с имеющихся вертолетов на новые, включая модернизированную систему обнаружения и целеуказания/систему ночного видения M-TADS/PNVS (Modernized Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor) и РЛС "Лонгбоу".

В мае 2017 года МО США заключило с компанией Boeing соглашение стоимостью 488,076 млн. долл. на восстановление и модернизацию первых 38 вертолетов WAH-64D ВС Великобритании к версии AH-64E "Апач Гардиан", поставку трех тренажеров и связанных запчастей.

Поставка еще 12 вертолетов будет осуществляться в рамках объявленного Boeing 26 декабря 2019 года контракта на модернизацию 47 AH-64E для трех зарубежных заказчиков (Великобритания, ОАЭ и Нидерланды).

Подписание контрактов на поставку всех 50 вертолетов, модернизированных к версии AH-64E, Министерство обороны Великобритании подтвердило после заключения с Boeing в марте 2020 года соглашения на их обслуживание.

Состоящие на вооружении WAH-64D "Апач" должны быть сняты с вооружения в период с 2023 по 2024 гг.

Как планируется, новые двигатели, трансмиссия, лопасти несущего винта и авионика значительно улучшат летно-технические характеристики вертолета, а встроенная система самодиагностики на уровне систем повысит эксплуатационную готовность.

РЛС управления огнем увеличенной дальности с морским режимом обеспечит возможность применения AH-64E на море. Машина также получит систему идентификации "свой-чужой" Mode.5, средства управления БЛА. Кроме того, новый вертолет будет проще в обслуживании и надежнее.