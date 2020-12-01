Высокоточный боеприпас для ВС Эстонии.

Эстония получила первую легкую высокоточную управляемую ракету Spike SR. После эксплуатационных испытаний и обучения личного состава Силы обороны Эстонии продемонстрировали новый высокоточный боеприпас перед международной аудиторией специалистов и членами Клуба пользователей Spike.

Согласно публикациям, эстонские пехотинцы выпустила две ракеты с боевого стенда по защищенным целям на дальности 1500 м и 1800 м. Попадания тандемных боеголовок показали, что военнослужащие освоили систему после короткого периода обучения. Демонстрация также включала презентацию средств обучения в классе и в поле.

Показательная стрельба УР Spike SR на полигоне в Эстонии

В июне 2019 года, через семь лет после начала переговоров Эстония подписала рамочное соглашение с Eurospike и совместным предприятием компаний Diehl Defense, Rheinmetall Defense и Rafael Advanced Defense Systems. Правительство Эстонии заказало нераскрытое количество ракетных комплексов на сумму 40 млн. евро. Первый транш из 18 высокоточных боеприпасов поступили в 2020 году.

Заказываемая система состоит из ракеты и интегрированного блока управления огнем (Integrated Control Launch Units, ICLU). Блоки являются многоразовыми. Система упакована в контейнер длиной 98 см, что позволяет её легко переносить пешим военнослужащим. Огонь может вести один человек.

Эстония заказала Spike SR малой дальности. Ракетный комплекс разработан для выполнения выстрела с плеча, весит около 10 кг и предназначен для ведения современного общевойскового боя. Увеличенная дальность позволяет поражать, прежде всего, бронированные цели на дальности до 2000 м. Использование оптико-электронного датчика (с инфракрасным сенсором) и передача данных по оптоволоконным кабелям позволяет вести огонь в режимах «выстрелил - забыл» и «выстрел - наблюдение».

[srcimg][/srcimg]

По материалам ресурса esut.de