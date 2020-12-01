От китайского зонда отделился посадочный модуль в преддверии прилунения

Пекин. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Посадочный модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" отделился от зонда, готовясь к прилунению, сообщило в понедельник Национальное космическое управление Китая (CNSA).

По его сообщению, операция была проведена еще в воскресенье после того, как китайская космическая станция вслед за очередным торможением вышла на круговую окололунную орбиту высотой около 200 км.

Посадочному модулю после прилунения предстоит впервые за 44 года собрать с поверхности естественного спутника образцы грунта для его последующей доставки на Землю.

Посадку планируется осуществить в районе Океана Бурь в западной части видимой стороны Луны. Точное время не указывается.

В субботу автоматическая станция "Чанъэ-5" после первого торможения вышла на эллиптическую орбиту вокруг Луны высотой 400 км.

Зонд "Чанъэ-5" был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября в 23:30 мск.

В рамках миссии станция после посадки на Луну должна собрать около двух килограммов геологической породы и вернуть их на Землю.

Китайская автоматическая станция весом около 8,2 тонн состоит из четырех модулей, в том числе предназначенных для посадки на Луну, бурения поверхности на глубину до двух метров и извлечения грунта, взлетного модуля, стартующего с капсулой с грузом с ее поверхности для автоматической состыковки с орбитальным модулем, который, забрав капсулу, затем отправится к Земле. Посадка спускаемого аппарата с капсулой на Землю планируется 16-17 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.