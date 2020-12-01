В Минобороны РФ сообщили о планировании парада Победы 9 мая в условиях сложной эпидобстановки

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Российское военное ведомство запланировало мероприятия по подготовке к параду Победы 9 мая 2021 года с учетом ситуации с коронавирусом, сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

"Завершено планирование подготовки войск (сил) на 2021 год. В условиях сложной эпидемиологической обстановки спланированы мероприятия по подготовке к военным парадам, посвящённым Дню Победы в Великой Отечественной войне, проведению совместного стратегического учения "Запад-2021", Армейским международным играм-2021, исследовательских учений по применению новых автоматизированных систем управления и ВВСТ (вооружения. военной и специальной техники), а также совместных учений с воинскими контингентами иностранных государств", - сказал Бувальцев в статье, которая опубликована в ведомственной газете "Красная Звезда".

16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил перенести подготовку к намеченному на 9 мая параду Победы в Москве и регионах из-за коронавируса. Парады состоялись 24 июня.

Бувальцев сообщил, что Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября. "Бороться за победу на конкурсах участникам АрМИ-2021 предстоит на территории, предварительно, 17 государств. По крайней мере, именно столько стран выразили желание провести у себя те или иные конкурсы", - сказал он.

Ранее официально сообщалось, что стратегическое учение "Запад-2021" пройдет на территории Белоруссии.

По словам Бувальцева, перед этими стратегическими маневрами на северо-западе России пройдут учения с перегруппировкой соединений и воинских частей.