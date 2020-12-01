Военные запланировали на следующую осень масштабные учения на юге России

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - В октябре 2021 года на юге России пройдет масштабное командно-штабное учение (КШУ) с задействованием группировки войск, сообщил командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников.

"В соответствии с задачами, поставленными министром обороны России, в новом учебном году войскам округа предстоит совершенствовать полевую выучку подразделений и их подготовку к практическим действиям в ходе масштабного КШУ с группировкой войск в октябре 2021 года", - сказал Дворников в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".