Смертоносные ракетные "Точки" применялись в ходе войны за Нагорный Карабах

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Ракетные комплексы "Точка" находились на вооружении армий Армении и Азербайджана. Причем, если верить справочникам, количество пусковых установок было одинаковым - по четыре боевые машины.

Если армянской стороне удавалось поддерживать технику в боеспособном состоянии, то в отношении исправности материальной части, имевшейся у их противников, были сомнения. Так, появлялись сообщения, что у всех приобретенных на Украине еще в 2008 году ракет истекли сроки эксплуатации.

В ходе разгоревшегося военного конфликта в Нагорном Карабахе "Точки" пустили в дело еще в конце сентября. Военное ведомство Азербайджана сообщило 30 сентября об ударе по гражданским объектам на своей территории. Армения эту информацию опровергла.

6 октября в Сети появились видеокадры с запуском одной такой ракеты по неизвестной азербайджанской цели.

9 октября еще одной ракетой ударили по Физулинскому району. Тогда же опубликовали фотографию уцелевшей хвостовой части, которая упала на землю после срабатывания кассетной боеголовки, имевшей 50 осколочных боевых элементов. Впрочем, азербайджанские источники ничего не сообщили о причинении ущерба. Хотя это закономерно в условиях военного времени.

Появлялись данные и о применении такого оружия со стороны Азербайджана, правда, до сих пор нет ни одного факта, подтверждающего это.

Война в Нагорном Карабахе стала седьмой по счету, где применялись "Точки". Ранее их использовали в первой половине 90-х годов в Йемене, затем в ходе второй военной кампании в Чечне, во время принуждения к миру Грузии, на Донбассе, снова в Йемене и Сирии.

Дмитрий Лемешко