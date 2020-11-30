25 ноября под председательством Вячеслава Никонова состоялось заседание Комитета Госдумы по образованию и науке, на котором был рассмотрен тематический вопрос «О докладе РАН «О реализации государственной научно-технической политики в Российской Федерации и о важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными в 2019 году».

Доклад представил президент Российской Академии наук Александр Сергеев, рассказавший о знаковых достижениях РАН и проблемах, существующих при реализации государственной научно-технической политики.

Содокладчиком стал первый заместитель председателя Комитета Геннадий Онищенко.

В прениях выступили представители Министерства образования и науки, а также депутаты Олег Смолин, Гаджимет Сафаралиев, Сергей Боженов.

Подвел итоги рассмотрения председатель Комитета Вячеслав Никонов:

- Российская наука – это явление мировой культуры и цивилизации. Мир многим обязан российской науке, трудно назвать такую область современных знаний, в которой Россия не была бы первопроходцем.

Совершенно не случайно Россия первой предложила вакцину от коронавируса. У нас огромные заделы в оборонной отрасли - это тоже большая наука.

В то же время мы в комитете Госдумы по образованию и науке постоянно бьём тревогу о состоянии науки, разделяем озабоченности, которые есть в научном сообществе. Действительно, проблемы достаточно серьёзные. К сожалению, по количеству ученых мы уже давно не являемся лидерами в мире. В Китае сейчас в шесть раз больше исследователей, чем в России, в США - вдвое, хотя когда-то у нас их было гораздо больше, чем и в Америке, и в Китае.

Бюджетные расходы, которые президент своим указом 2012 года предлагал установить на науку на уровне 1,77 процента от ВВП, так и остались на уровне 1,1 процента. Эта цифра не увеличилась с 2012 года, хотя целевой показатель должен был быть достигнуть к 2015 году.

В итоге только 1 процент выпускников вузов сейчас приходит в науку. Невозможно мотивировать людей заниматься научной деятельностью, если за это никто не платит. Невозможно удержать людей в стране разговорами о паритете покупательной способности, если за границей предлагают зарплату в 10 раз больше.

В представленном докладе РАН обозначены многие факторы – отмечается необходимость формулировать целостную политику научно-технического развития страны, подчеркиваются проблемы новых кадров высшей квалификации, финансирования научных исследований, поставлены вопросы, связанные с наукометрией, с оценкой показателей деятельности отдельных ученых и научных организаций.

Все эти проблемы, на мой взгляд, связаны с национальными приоритетами развития. В СССР наука была на 1-2 месте в мире, сейчас мы существенно сдали позиции. Как ни банально, решение упирается в вопросы финансирования. Научная среда, приборы, возможность совершать открытия зависят от соответствующей материальной базы.

Денег всегда будет не хватать, но, повторяю, это вопрос приоритетов, и он отражается как раз в процентах ВВП, выделяемых на науку, пусть даже при падающем ВВП. В стране деньги есть. У нас золотовалютные резервы – 583 миллиарда долларов. Все расходы на всё оборудование для всей российской науки на ближайшие пять лет – 1 миллиард. Это, по сути, стоимость одного хорошего прибора.

Мы ничего не сделаем без финансирования, хотя бы такого, которое зафиксировано в документах стратегического планирования и в указах президента.

Еще одна проблема: взаимодействие большой науки с бизнесом. В государственных структурах нет механизмов, которые бы содействовали переводу научных достижений в реальные инновационные результаты. И это действительно большой пробел в нашей системе государственного управления, который, конечно, предстоит исправлять, в том числе и всем нам.

По-прежнему остается нерешенным вопрос законодательного регулирования этой сферы. В течение многих лет мы ожидали закон о науке, который находился в плане законотворческой деятельности правительства, начиная, кажется, с 2015 года. Мы получили несколько вариантов этого закона, потом он ушел в тень, и сейчас мы уже не знаем, когда и в каком виде будет представлен и принят закон о науке.

Не менее серьезным является вопрос законодательного регулирования деятельности самой РАН, которая вносила ряд законодательных инициатив, нуждающихся во внимательном изучении и, на мой взгляд, поддержке с нашей стороны.

С учетом состоявшегося обсуждения Комитет принял за основу следующее решение:

1. Принять к сведению информацию президента Российской академии наук А.М. Сергеева о докладе Российской академии наук «О реализации государственной научно-технической политики в Российской Федерации и о важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными в 2019 году».

2. Согласиться с представленными в докладе РАН за 2019 год предложениями о необходимости:

- разработки проекта «Основы государственной политики развития науки и технологий и формирования национальной инновационной системы на период до 2035 года и дальнейшую перспективу», в котором сформулировать целостную политику научно-технологического развития страны с последующим утверждением Президентом Российской Федерации;

- совершенствования государственного управления развитием науки и технологий, для чего создать в структуре федеральной исполнительной власти под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации вневедомственный орган, отвечающий за формирование и реализацию единой государственной научно-технической политики, создание национальной инновационной системы, обеспечивающий формирование и реализацию стратегических государственных научно-технических программ, проектов полного инновационного цикла, подготовку и аттестацию научных кадров высшей квалификации, а также ведение реестра финансирования научных исследований и разработок;

3. Рекомендовать Российской академии наук при подготовке доклада за очередной календарный год:

- провести анализ действующих стратегических и нормативных правовых документов, регулирующих научную и научно-техническую деятельность, включая Стратегию национальной безопасности, Стратегию научно-технологического развития, Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» и др., и подготовить предложения по формированию целостной государственной научно-технической политики в Российской Федерации;

- отражать в докладе данные об эффективности использования бюджетных ассигнований, выделенных на финансирование научных исследований и разработок.

4. Просить Правительство Российской Федерации направить в Комитет Государственной Думы по образованию и науке специальный доклад Правительства Российской Федерации, подготовленный в соответствии со статьей 12 Закона о науке.

5. Просить Правительство Российской Федерации, Российскую академию наук представить в Комитет Государственной Думы по образованию и науке позицию о необходимости:

- комплексного развития нормативной правовой базы в области науки и инноваций, в том числе совершенствование законодательства Российской Федерации в области научно-технологического и инновационного развития, направленных на реализацию проектов полного инновационного цикла;

- разработки проекта федерального закона «О государственной экспертизе научной и (или) научно-технической деятельности в Российской Федерации»;

- введения в бюджетную классификацию Российской Федерации отдельного раздела «Фундаментальные научные исследования, научно-технологическое развитие, формирование национальной инновационной системы».

Пресс-служба Комитета Госдумы по образованию и науке