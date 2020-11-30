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Экс-президент «Антонова» рассказал, как Киев может уничтожить авиастроение Украины

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Ан-124-100
Ан-124-100.
Источник изображения: Вовнянко А.Г.

Бывший президент ГП «Антонов» Александр Лось считает, что украинское авиастроение может окончательно кануть в Лету, если руководство Незалежной примет неверное решение.

Проблемы легендарного предприятия начались с приходом к власти на Украине сторонников западного курса, стремившихся разорвать экономические связи с Россией. Лишившись главного поставщика комплектующих и ключевого рынка сбыта, «Антонов» за последние пять лет не выпустил ни одного самолета, что очень сильно сказалось на его финансовом положении.

Единственное благодаря чему «Антонов» еще держится на плаву, это авиаперевозки, осуществляемые авиационно-транспортным подразделением предприятия. Как рассказал в интервью изданию «Хвиля» Александр Лось, компания Antonov Airlines, имеющая в своем распоряжении семь самолетов Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия» и Ан-22, находится в Германии и предоставляет услуги перевозчика Североатлантическому альянсу. Согласно сообщению СМИ, ежегодный доход от такой деятельности составляет порядка 40 млн долларов.


«Пусть все себе дадут отчет, что по сути «Антонов» был одним из первых агентов Украины, назовем так, который уже в течение многих лет, практически десятилетия, сотрудничает с НАТО», – заявил Лось.

По сути, именно авиаперевозки сегодня позволяют предприятию вести хоть какую-то промышленную деятельность и даже пытаться выполнить заказ из Перу на постройку двух военно-транспортных самолетов. Проблема же, по словам собеседника издания, заключается в том, что время от времени идут разговоры о том, что Киев может забрать у «Антонова» функции перевозчика, что приведет к «армагеддону» для него. Оставив предприятие без оборотных средств, власти Украины фактически полностью уничтожат доставшееся им в наследство от СССР авиастроение, подвел итог Александр Лось.

Ранее сообщалось, что пользователи сети из Турции бурно отреагировали на предложение ГП «Антонов» о сотрудничестве в области создания самого большого самолета. Подробнее – в материале «ПолитПазл».

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Оригинал публикации
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Страны
Германия
Перу
Россия
Турция
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-22
Ан-225 "Мрия"
Компании
Антонов ГП
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