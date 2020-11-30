"Боинг" пытается утопить авиалайнер МС-21

Конкурентная борьба американской корпорации грязнее, чем «черное крыло» российского самолета

Агентство Reuters принесло довольно неприятную новость. Власти США подготовили список из 89 китайских и 28 российских компаний, в отношении которых предполагается ввести жесткие санкции. На сей раз основной санкционный удар Штаты намереваются нанести по авиастроительным компаниям. Среди них такие гиганты как Aviation Industry Corporation of China (AVIC) и Commercial Aircraft Corporation of China (СОМАС), и ряд других авиастроительных и связанных с ними компаний, а также некоторое количество компаний из других отраслей. Reuters, не приводя весь список, упоминает основных игроков авиастроительной отрасли. Из российских фирм названо ПАО «Корпорация Иркут», разработавшая конкурентоспособный пассажирский лайнер МС-21.

В случае, если этот список будет утвержден на высшем государственном уровне США и станет законом, перечисленные в нем компании практически лишатся возможности приобретать продукцию и технологии не только из самих Шатов, но и из других стран, владеющих ими на правах лицензиатов.

Китай уже официально возмутился этим вероломством, поскольку речь идет о поставках не военной продукции и даже не продукции двойного назначения, а исключительно о гражданских компонентах. И заявил, что это грубое попрание норм международной торговли. И что Штаты прочувствуют на себе всю тяжесть китайского ответа. Собственно, и без китайского ответа американские производители потеряют большие деньги, лишившись громадного китайского рынка сбыта.

Впрочем, американским фирмам в случае утверждения санкционного списка можно будет пытаться минимизировать свои потери. Для этого необходимо получать лицензии для продажи Китаю и России широкого спектра доступных товаров. Но, согласно сложившейся практике, заявки на получение таких лицензий скорее будут отклонены, чем удовлетворены.

До апреля 2020 года появление такого списка было невозможно. Прежде санкции налагались на «военных конечных пользователей», которые имели непосредственное отношение к вооруженным силам или к национальной полиции. В апреле Министерство торговли США расширило понятие «военного конечного пользователя» за счет физических и юридических лиц, которые поддерживают или вносят свой вклад в техническое обслуживание или производство военной техники, даже если их бизнес в основном не военный.

Ограничения на экспорт распространяется на столь разные предметы, как компьютерное программное обеспечение, такое как обработка текстов, научное оборудование, такое как цифровые осциллографы, а также детали и компоненты самолетов, где перечисляется абсолютно всё — от внутрифюзеляжных кронштейнов до двигателей.

В самих Штатах это известие встретили весьма безрадостно. Бывший правительственный чиновник, тертый калач, пожелавший не называть свое имя, заявил информационному агентству, что «уже просто составить список и обнародовать его — это провокационное действие». Источник в аэрокосмической отрасли сказал, что это может побудить Китай к ответным действиям. А Китай, как известно, рад любому поводу, чтобы выдавить из внутреннего рынка авиаперевозок корпорацию «Боинг».

Для американских производителей в этой запланированной акции есть и еще один крайне неприятный момент. Воспользовавшись уходом из Китая американцев, его, несомненно, начнут заполнять европейские производители. В экономике образовавшийся вакуум немедленно заполняют конкуренты.

Но если рассмотреть проблему глобально, то из нее явно торчат уши «Боинга», который решил биться насмерть (руками Министерства торговли США) с китайской компанией СОМАС, которая стремится вытеснить из страны американские самолеты и заменить их отечественными.

Ну, в том, что эта корпорация способна вмешиваться в решения, принимаемые на самом высоком государственном уровне, удивляться не приходится. Существуют прецеденты. Причем прецеденты предельно грязные, пахнущие уголовщиной.

В начале нулевых годов «Боинг» ради получения выгодного военного заказа пошел на сознательное снижение обороноспособности страны. В 2001 году в США был объявлен тендер на создание 500-фунтовой планирующей бомбы GBU-39, в котором приняли участие корпорации «Боинг» и «Локхид Мартин». Через год победил «Боинг». Как потом выяснилось, в результате коррупционной сделки с заместителем министра ВВС США Дарлин Друин, которая вычеркнула из ТЗ требование по поражению бомбой подвижных целей. Благодаря этому «Боинг» и выиграл тендер.

В результате получилась бомба, которая лишь частично удовлетворяла требованиям, предъявляемым к современным боеприпасам воздушного базирования. Спохватились черед пять лет, добавив бомбе головку самонаведения. «Боинг» откупился штрафом, незначительным в сравнении с заработанным на разработке и производстве GBU-39, Друин угодила в тюрьму.

Ну, а за пределами США «Боинг» ни в методах, ни в средствах не стесняется. А в 90-е годы в «молодой России» просто творил чудеса. Так, в одночасье «молодыми реформаторами», входившими в правительство, были отменены пошлины на ввозимые в страну иностранные лайнеры, прежде всего «Боинги». Понятно, что было это сделано отнюдь не из уважения к прославленной компании. И в Россию хлынули иностранные лайнеры, которым оставалось недолго до выработки ресурса.

Более того, существуют свидетельства того, как громили отечественный авиапром. В 1995 году помощник президента России по экономике Александр Лившиц направил Ельцину записку следующего содержания: «К сожалению, в последнее время наметилась крайне опасная тенденция бездумного лоббирования интересов отечественного авиастроительного комплекса со стороны правительственных структур. Просим поддержать вопрос о недопустимости серийного запуска самолета Ту-204 на российские авиатрассы и о продолжении приобретения в лизинг передовых образцов западной авиатехники». Вполне понятно, что такие вещи делаются не бескорыстно.

Сейчас конкурентную угрозу «Боинг» видит не только в Китае, но и в России. И конкретно в корпорации «Иркут», где в обозримом будущем предполагается запустить серийное производство узкофюзеляжных лайнеров МС-21. Они получаются, во-первых, экономичнее в эксплуатации, чем «Боинги» и «Аэрбасы». И, во-вторых, более комфортабельные за счет существенного увеличения ширины салона.

Один удар по МС-21 «Боинг» уже нанес. В самолете используется «черное крыло» — из углепластика. Именно этот материал позволяет получить прекрасные эксплуатационные характеристики. Материал для «черного крыла» закупался в США. Но до тех пор, пока не стало понятно, что самолет получился, что надо готовиться к серийному выпуску. США запретили продажу России материала для «черного крыла». Но, в конце концов, с помощью «Росатома» был найден выход из этой непростой ситуации.

И вот теперь предпринимается новая попытка утопить самолет, который способен реально угрожать «Боингу» и «Аэрбасу» не только на российском, но и на международном рынке. И, к сожалению, рычаги у Штатов для этого имеются. Да, «черное крыло» теперь делаем сами. Заменили двигатель Pratt & Whitney на отечественный ПД-14. Но окончательно избавиться от иностранных поставщиков пока не удалось. Авионику для лайнера поставляет американская компания Hamilton Sundstrand. И вот на этом направлении можно ожидать чего угодно.

Однако есть надежда на то, что список не успеют утвердить до конца правления Трампа. Дело это нескорое, американская бюрократия столь же инерционна, как и российская. И новая администрация просто выкинет недоделанный документ в корзину.

Владимир Тучков