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Интерфакс-АВН

Сергей Иванов: в случае развала СНВ-3 России останется только развивать современное оружие

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Сергей Иванов
Сергей Иванов.
Источник изображения: tribunal-today.ru

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - В случае разрыва соглашения СНВ-3 между РФ и США никаких перспектив, кроме дальнейшего развития современного вооружения, не остается, считает специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета Безопасности России Сергей Иванов.

"С международно-договорной точки зрения не будет ничего. Никаких перспектив. А вообще, перспектива - работать дальше над созданием новых современных образцов вооружения", - сказал Иванов в интервью "Интерфаксу".

Он также дал оценку жизнеспособности формулы, по которой продление договора предусматривает включение в него третьих стран, обладающих ядерным вооружением.

"Это придуманный американцами предлог, чтобы выйти самим", - сказал Иванов. Он высказался отрицательно относительно возможности применения такой формулы договора.

Иванов напомнил, что последовательный выход США из договорной системы, обеспечивающей стратегическую стабильность, начался с развала договора ПРО.

Отдельно он остановился на выходе США из Договора по открытому небу (ДОН).

"Мое личное мнение: я не верю в то, что европейцы, если они с нами останутся в договоре, не будут делиться информацией о полетах над Россией. Ведь получается совершенно смешная ситуация! Мы над ними летать не можем, а европейцы над нами продолжат летать, над всей Россией, до Курил, и все будут передавать американцам. Это решать политическому руководству страны, но я лично не вижу большого смысла нам оставаться в ДОН после выхода американцев. Если они, конечно, срочно при Байдене в него не вернутся", - сказал Иванов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Иванов Сергей
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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