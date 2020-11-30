Разработка снайперских винтовок в рамках ОКР «Уголёк»

Как сообщает российский оружейный журнал "Калашников" в материале Михаила Делягина "Когда разгорится "Уголёк"?", в 2021 году начнутся испытания снайперских винтовок, разработанных в рамках ОКР "Уголёк".

Снайперские полуавтоматы СВЧ концерна "Калашников" под патроны 7,62х51 мм (на переднем плане) и 8,6х70 мм (ОКР "Уголёк") (с) Михаил Дегтярёв / www.kalashnikov.ru

Ведущаяся в интересах Министерства Обороны Российской Федерации опытно-конструкторская работа "Уголёк" предусматривает разработку самозарядных снайперских винтовок в калибрах 7,62×51 (.308 Win.) и 8,6×70 (.338 Lapua Magnum). Новые винтовки из ОКР "Уголёк" должны заменить в войсках СВД всех модификаций.

Конечно, с учётом мирового опыта и складывающихся тенденций, выбранные МО РФ калибры выглядят попыткой догнать вчерашний день, но, в случае успешного окончания работ, ничего не должно помешать адаптировать готовые платформы под иные, более перспективные боеприпасы, хотя это и связано с очевидными дополнительными финансовыми и временными затратами.

По ОКР "Уголёк" одновременно работают концерн "Калашников", ЦНИИТОЧМАШ и ЦКИБ СОО.

Винтовки концерна построены на одинаковой базе (СВЧ). Работы по 7,62-мм винтовке в Ижевске ведутся активно, но до полного решения всех проблем должно пройти ещё некоторое время, что демонстрируют и уже эксплуатируемые гражданские варианты СВЧ.

Что касается 8,6-мм образца, то успешное масштабирование пока ещё сырой платформы СВЧ под столь мощный патрон на данном этапе представляется маловероятным, тогда как тульская система ОЦ-129 в этом плане выглядит гораздо лучше, поскольку изначально имеет более жёсткую архитектуру без сомнительных конструкторско-технологических решений.

ЦНИИТОЧМАШ подробности о своих винтовках не разглашает. Известно лишь, что Климовск работает над двумя винтовками разных конструкций и, таким образом, на завершающем этапе ОКР "Уголёк" должны начаться испытания шести винтовок (по три каждого из калибров 7,62×51 и 8,6×70) четырёх типов: ОЦ-129, СВЧ и две климовские конструкции.

Напомню, что особенностью ОКР "Уголёк" является абсолютная "русификация" разрабатываемых комплексов, предусматривающая полный отказ от иностранных материалов, комплектующих и технологий применительно к оружию, боеприпасам и прицельным комплексам.

Снайперский полуавтомат СВЧ концерна "Калашников" под патроны 7,62х51 мм (ОКР "Уголёк") (с) Михаил Дегтярёв / www.kalashnikov.ru

Самозарядная винтовка МЦ-566 - гражданский вариант разработанной в ЦКИБ СОО винтовки ОЦ-129 калибра 7,62х51 (ОКР "Уголёк") (с) www.kalashnikov.ru