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РИА Новости

Препятствий почти не осталось. Иран допустил пересмотр участия в ДНЯО

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Панорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран.
Источник изображения: © Fotolia / Emanuele Mazzoni

МОСКВА, 29 ноября/ Радио Sputnik. Иран намерен пересмотреть Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на фоне выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и фактического бездействия европейских стран в этой связи.

Об этом заявил секретарь совещательного органа при верховном лидере, Совете целесообразности, Мохсен Резаи, сообщает РИА Новости.

Ранее парламент Ирана решил ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны вместе с приостановкой выполнения дополнительного протокола о проверках МАГАТЭ.

"В то время, когда США и Европа официально и фактически вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, нет какой-либо причины для того, чтобы наше правительство и парламент не пересмотрели (отношение) к ДНЯО, дополнительному протоколу (с МАГАТЭ) и к ядерной сделке", – сказано в опубликованном пресс-релизе.

Мохсен Резаи также подчеркнул, что приостановка добровольной реализации доппротокола к соглашению с МАГАТЭ по вопросу проверок проводимой в стране ядерной деятельности является "минимальным ответом" на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Как писали иранские СМИ, днем 27 ноября Фахризаде двигался по одной из площадей в населенном пункте Абсард в провинции Тегеран. В результате происшествия один из охранников ученого получил четыре ранения. Сам Фахризаде был доставлен в больницу на вертолете, однако спасти его не удалось.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф решительно осудил убийство физика-ядерщика, которого в ряде СМИ называют одним из разработчиков ракетной программы Исламской республики. Он также допустил возможную причастность спецслужб Израиля к происшествию.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был подписан в 1968 году в Нью-Йорке. Страны-участницы соглашения борются за предотвращение широкого распространения ядерного оружия и обязуются сотрудничать в целях содействия применению гарантий МАГАТЭ в отношении мирной ядерной энергии.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Иран связал взрыв в ядерном центре в Натанзе с убийством физика-ядерщика.

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