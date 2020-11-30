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Industry Hunter

Концерн «Автоматика» назначил директора по созданию комплексов космического назначения

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Корабль "Союз"
Корабль "Союз".
Источник изображения: industry-hunter.com

Антон Холоднов назначен на должность директора по созданию комплексов космического назначения – главного конструктора направления АО «Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех. Развитие данного направления нацелено на укрепление взаимоотношений с предприятиями российской космической отрасли и разработку передовых современных решений для обеспечения информационной безопасности космических радиолиний. На протяжении 45 лет концерн «Автоматика» является ведущим разработчиком и производителем средств криптографической защиты информации для космического приборостроения в России.

Антон Холоднов работает в АО «Концерн «Автоматика» с 2009 года. Окончив Московский Государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) по специальности «Конструирование и производство радиоэлектронных средств», Холоднов прошел в концерне путь от инженера до начальника лаборатории, принимая непосредственное участие в разработке схемно-технических решений и программного обеспечения, проведении предварительных, комплексных и государственных (летно-конструкторских) испытаний средств защиты информации в космических радиолиниях.

В 2016 году Антон Холоднов был назначен заместителем главного конструктора по важнейшим опытно-конструкторским работам космического направления, принимал участие в работе совета главных конструкторов по космической тематике, а также работал с основными заказчиками космической отрасли, такими как НИИ ТП, АО «Российские космические системы» и ведущими специалистами ГК «Роскосмос».

Под руководством Холоднова концерн разработал целый ряд бортовой аппаратуры военного и гражданского назначения, которая на сегодняшний день успешно эксплуатируется в составе космических аппаратов различного назначения, таких как «Персона», «БАРС-М», «Ресурс-П», «ГЛОНАСС», «Луч», «Меридиан». Наземная аппаратура защиты информации, установленная на пунктах приема информации, успешно функционирует как на территории России, так и на территории других государств.

За время работы в концерне «Автоматика» Антон Холоднов проявил себя как целеустремленный, грамотный и настойчивый в достижении поставленных целей руководитель, способный оперативно принимать верные решения в сложной обстановке. На сегодняшний день широкая научная база и компетенции специалистов нашего холдинга позволяют создавать новые высокотехнологичные продукты для обеспечения обороноспособности и развития экономики России. В новой должности Холоднову предстоит важная работа по созданию комплексов космического назначения. Основная задача - эффективно использовать научные и производственные мощности концерна, не только совершенствовать существующие решения, но и выводить на рынок новые, —прокомментировал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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