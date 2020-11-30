Hyundai хочет купить робо-пса Spot и делать автомобили по его подобию

Hyundai Elevate

Компания Boston Dynamics, знаменитая своими фантастическими роботами, в очередной раз меняет владельца. Издание Bloomberg сообщает, что нынешние хозяева компании из Softbank ведут переговоры с южнокорейским производителем автомобилей Hyundai. Сумма сделки может превысить $1 млрд, при этом корейцам нужны вовсе не роботы, а их уникальные ноги.

Официальных данных пока нет, но СМИ уже выстроили стройную теорию происходящего. Год назад, на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе представители Hyundai показали миру Elevate – концепт автомобиля, который может не только ездить, но и шагать. Ключевое слово «концепт», потому что технологий шагающих конечностей на текущий момент у корейцев нет. Зато ее давным-давно и на очень высоком уровне реализовали в своих роботах инженеры из Boston Dynamics. Конечно, напрямую переставить ноги с маленького робота-собачки Spot даже на одноместный автомобиль не выйдет. К тому же Джон Су, вице-президент Hyundai, рекламировал не экспериментальный бегающий транспорт, а крайне полезную универсальную машину. Которая весьма пригодится властям многих стран, когда после очередного землетрясения, цунами или иной катастрофы спасателям придется перемещаться в зонах, усеянных обломками. Elevate должен перешагивать ямы 1,5 шириной и подниматься на стены высотой 1,5 м – именно здесь Hyundai и пригодится Boston Dynamics со всеми наработками.