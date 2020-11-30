Армия США разрабатывает технологию телепатического общения между бойцами

Военная энцефалография

Как сообщает интернет-издание C4ISRNET, армия США приступила к финансированию исследований в области нейробиологии с целью создания системы, которая позволит солдатам общаться с помощью телепатии.

Столь смелая инициатива – попытка создания новых медицинских технологий, способных повлиять на характер войн. Издание также сообщает о том, что Управление армейских исследований США (ARO) собирается потратить на реализацию проекта 6,25 млн. долларов в течение пяти лет. На сегодняшний день нейробиологи ARO уже научились декодировать и анализировать сигналы нейронов, управляющих поведением. Это нельзя считать чтением мыслей, это лишь первый и весьма существенный шаг к пониманию сущности различных сигналов мозга. Как пояснил менеджер программы ARO Хамид Крим, следующим шагом станет декодирование других категорий сигналов мозга, чтобы компьютер впоследствии смог «озвучивать» мысли военнослужащих.