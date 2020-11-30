Войти
Интерфакс-АВН

Глава МИД Британии обеспокоен ситуацией с убийством иранского ядерщика, ждет полной картины инцидента

162
0
0
Вестминстерский мост
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Алекс Макнотон

Лондон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - В Лондоне вызывает тревогу ситуация в Иране и ближневосточном регионе в связи с убийством иранского видного ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Мы обеспокоены ситуацией в Иране и во всем регионе. Мы хотим видеть деэскалацию напряженности", - сказал в воскресенье министр телеканалу Sky news.

"Мы все еще ждем всех фактов о том, что случилось в Иране, но я скажу, что мы придерживаемся международного гуманитарного права, которое ясно высказывается против атак на гражданских лиц", - отметил он.

На вопрос, может ли быть связан Израиль с данным происшествием, Рааб ответил, что на данный момент не располагает фактами, позволяющими прояснить это.

Также он выразил надежду, что при будущей администрации США Джо Байдена будет возможным проанализировать международное соглашение от 2015 года по иранской ядерной программе.

В пятницу иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший организацией по исследованиям и инновациям при военном ведомстве, стал жертвой террористов.

Впоследствии в Иране неоднократно высказывалась точка зрения, что за удавшимся покушением стоит Израиль.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
03.08.2015
Генетический код «Арматы»
29.07.2015
Ядерный психоз: кому он нужен?
26.05.2015
Безъядерный мир забуксовал на Ближнем Востоке
20.04.2015
Какое оружие может поставить Израиль в Украину
30.09.2009
Все и сразу
28.05.2008
Экс-президент США: В арсенале Израиля 150 ядерных боеголовок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 17:22
  • 11
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
  • 30.11 16:54
  • 2
Ученые нашли общий источник множества нарушений здоровья у космонавтов
  • 30.11 15:48
  • 3
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 30.11 15:42
  • 1
Рогозин объяснил увольнение главы ЦЭНКИ невыполнением в срок стратегически важного задания
  • 30.11 13:40
  • 1
Шойгу: Соединения ВДВ нового типа стали в шесть раз мобильнее
  • 30.11 13:32
  • 2
Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
  • 30.11 13:27
  • 11
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 30.11 13:01
  • 722
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.11 11:54
  • 2
В России создана Национальная квантовая лаборатория
  • 30.11 11:47
  • 19
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 11:23
  • 4
Ил-114 совершит первый полет в сентябре
  • 30.11 11:09
  • 2
Разработка снайперских винтовок в рамках ОКР «Уголёк»
  • 30.11 09:40
  • 1
Севморпуть должен эксплуатироваться в особом порядке, исходя из интересов России - спецпредставитель президента Иванов
  • 30.11 08:19
  • 2
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы