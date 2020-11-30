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Российская газета

Сергей Шойгу рассказал о планах развития Кронштадта

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах построить в Кронштадте на базе парка "Патриот" большой выставочный комплекс для проведения военно-морских салонов.

"Мы вместе с министром промышленности Денисом Мантуровым доложили президенту предложения о создании там большого выставочного комплекса, где будут проводиться военно-морские салоны, Главный военно-морской салон в том числе. Это предложение поддержано, и строительство этого комплекса начнется в следующем году вместе с министерством промышленности", - сообщил Шойгу.

Он также поделился своим видением того, каким должен стать военно-патриотический парк в Кронштадте. Планы его развития министр обороны назвал "грандиозными". "С Кронштадтом у нашей страны связано очень многое. Поэтому мы очень бережно относимся ко всем этим вещам. Именно поэтому прежде, чем приступать к этому проекту, мы в главной библиотеке ВМФ в Санкт-Петербурге собрали ученых, историков и всех тех, кто представляет культурное, архитектурное, историческое, строительное и хранящее традиции сообщество", - рассказал Шойгу, который, напомним, также является президентом Русского географического общества - РГО.

Министр дал понять, что в Кронштадте будет создан большой научный образовательный центр, где станет располагаться учебный и научный флот. "И мы хотим, конечно, там создать большой музейный комплекс, в котором будет представлена первая подводная лодка. Мы сейчас придумаем, как перевезти ее. Там будут исторические суда, самолеты. Для этого делается много и очень талантливыми людьми", - отметил Шойгу.

Он рассказал, что большое внимание будет уделено фортам. "Там как раз большую работу ведет, в том числе, РГО. Еще много людей молодых, дерзких, которые хотят сделать это большим центром притяжения граждан нашей страны для изучения нашей истории и нашего флота. И, конечно, форты - это отдельная история", - пояснил Шойгу. И добавил, что надеется и на строительство там большого океанариума.

А еще в будущем в парке планируют сделать канатную дорогу и подводную гостиницу - некое подобие "Наутилуса". "Идея неплохая, но ее еще надо доработать", - поделился Шойгу.


Юрий Гаврилов

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Мантуров Денис
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