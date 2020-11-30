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Российская газета

Для военных участников географического диктанта организовали более тысячи площадок

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Заместитель министра обороны РФ Николай Панков рассказал о том, как представители Вооруженных сил участвуют в Международной просветительской акции "Географический диктант-2020". Желающих написать его в армии и на флоте оказалось немало - почти 150 тысяч человек.

"В этом году с учетом эпидобстановки на объектах Минобороны России зарегистрировано более тысячи площадок. Если быть абсолютно точным - 1064. Общее количество участников составляет около 150 тысяч человек", - сообщил Панков в Национальном центре управления обороной страны. Именно там была организована главная в армии площадка для написания географического диктанта. Названное замминистра обороны количество участников акции - не окончательное. Ведь, по прогнозам, еще 15 тысяч военнослужащих пишут диктант в режиме онлайн с помощью интернета.

"РГ" уже сообщала, что министр обороны РФ Сергей Шойгу участвовал в этой ежегодной акции в штаб-квартире Русского географического общества, президентом которого он является. А в Национальном центре управления обороной страны на вопросы задания отвечали его заместители Руслан Цаликов, Юрий Садовенко, Юнус-Бек Евкуров, Александр Фомин и Дмитрий Булгаков.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Фомин Александр
Цаликов Руслан
Шойгу Сергей
Проекты
ИТ
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