Для военных участников географического диктанта организовали более тысячи площадок

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков рассказал о том, как представители Вооруженных сил участвуют в Международной просветительской акции "Географический диктант-2020". Желающих написать его в армии и на флоте оказалось немало - почти 150 тысяч человек.

"В этом году с учетом эпидобстановки на объектах Минобороны России зарегистрировано более тысячи площадок. Если быть абсолютно точным - 1064. Общее количество участников составляет около 150 тысяч человек", - сообщил Панков в Национальном центре управления обороной страны. Именно там была организована главная в армии площадка для написания географического диктанта. Названное замминистра обороны количество участников акции - не окончательное. Ведь, по прогнозам, еще 15 тысяч военнослужащих пишут диктант в режиме онлайн с помощью интернета.

"РГ" уже сообщала, что министр обороны РФ Сергей Шойгу участвовал в этой ежегодной акции в штаб-квартире Русского географического общества, президентом которого он является. А в Национальном центре управления обороной страны на вопросы задания отвечали его заместители Руслан Цаликов, Юрий Садовенко, Юнус-Бек Евкуров, Александр Фомин и Дмитрий Булгаков.

Юрий Гаврилов