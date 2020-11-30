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Интерфакс-АВН

Шойгу рассказал о планах строительства в Кронштадте выставочного комплекса для проведения военно-морских салонов

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Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Строительство выставочного комплекса, где будут проводится военно-морские салоны, начнется в следующем году в парке "Патриот" в Кронштадте, сообщил президент РГО, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы вместе с министром промышленности Денисом Мантуровым доложили президенту предложения о создании там большого выставочного комплекса, где будут проводиться военно-морские салоны, Главный военно-морской салон в том числе. Это предложение поддержано, и строительство этого комплекса начнется в следующем году вместе с министерством промышленности", - сказал Шойгу.

По его словам, планы развития парка "грандиозные".

"С Кронштадтом у нашей страны связано очень многое, поэтому мы очень бережно относимся ко всем этим вещам. Именно поэтому прежде, чем приступать к этом проекту, мы в главной библиотеке ВМФ в Санкт-Петербурге собрали ученых, историков и всех тех, кто представляет культурное, архитектурное, историческое, строительное и хранящее традиции сообщество", - рассказал президент РГО.

По его словам, в Кронштадте будет создан большой научный образовательный центр, где будет расположен учебный и научный флот. "И мы хотим, конечно, там создать большой музейный комплекс, в котором будет представлена первая подводная лодка, мы сейчас придумаем, как перевезти ее. Там будут исторические суда, самолеты, для этого делается много и очень талантливыми людьми", - рассказал Шойгу.

Он рассказал, что большое внимание будет уделено фортам. "Там как раз большую работу ведет в том числе РГО. Еще много людей молодых, дерзких, которые хотят сделать это большим центром притяжения граждан нашей страны для изучения нашей истории и нашего флота, и, конечно, форты - это отдельная история", - пояснил он. По словам президента РГО, туда привлечены лучшие художники и лучшие скульпторы.

"Помимо этого, там будет построен, я надеюсь, большой океанариум", - сказал Шойгу.

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