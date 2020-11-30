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Известия.ru

Шойгу сравнил главу Минобороны ФРГ с избалованной школьницей

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Министр обороны России Сергей Шойгу после призывов главы минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр разговаривать с Москвой «с позиции силы» сравнил ее со школьницей младших классов.

«Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы, причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — сказал Шойгу, отвечая на вопросы журналистов после Географического диктанта 29 ноября.

Глава ведомства, говоря о 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, напомнил, что в этом году в черном море нашли затопленный во время войны теплоход «Армения» с останками гражданских на борту. По его мнению, это один из многочисленных эпизодов, о котором нужно рассказывать.

«Особенно когда нынешнее поколение политиков, допустим той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы», — прокомментировал Шойгу недавнее высказывание своей немецкой коллеги, пишет ТАСС.

25 ноября Крамп-Карренбауэр заявила, что страна должна поддерживать высокий уровень военных расходов из-за угрозы со стороны России, которая стала, по ее словам, более явной на фоне модернизации Москвой вооружения.

Оправдывая высокие бюджетные расходы НАТО, в том числе на фоне пандемии, глава немецкого оборонного ведомства подчеркнула, что Европа должна быть способной вести диалог с Россией о разоружении «с позиции силы», а для этого ей нужно укрепить свою собственную позицию.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в свою очередь также сравнил слова немки с высказываниями школьников младших классов, которые пытаются компенсировать отсутствие знаний «громкостью произносимого абсурда».

Конашенков отметил, что Москва не стала торопиться с ответом, рассчитывая на то, что «здравомыслящие» политики в ФРГ поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам. Однако, по словам представителя Минобороны РФ, этого не произошло.

Он также напомнил Карренбауэр, что она, заняв высокий пост, как ее предшественница, демонстрирует неспособность «предложить что-либо значимое» для реального укрепления безопасности в Европе.


Без внимания подобные заявления главы Минобороны ФРГ не оставила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат указала, что Германия находится в позиции «зависимой страны в сфере безопасности» и иронично подметила, что у Карренбауэр нет «ключей от Пентагона».

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Армения
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Конашенков Игорь
Шойгу Сергей
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