Cognitve Agro Pilot: уникальная система управления сельзохтехникой

Работа в поле — тяжелое, изматывающее занятие, требующее от человека большой отдачи. Но современные технологии все больше облегчают любые типовые задачи. И хотя государство еще не снабжает фермеров андроидами, как в недавнем нашумевшем ролике про кибердеревню на Марсе, многие вещи поддаются автоматизации. К примеру, компания Cognitive Pilot давно и активно разрабатывает агропилот — систему, которая позволяет использовать беспилотные транспортные средства для ухода за полями.

В чем особенности агропилота от Cognitive Pilot

В отличие от многих других беспилотных транспортных средств, которые предлагались для сельскохозяйственных нужд ранее, Cognitive Agro Pilot не просто двигается по заданному треку, а анализирует происходящее вокруг. У зерноуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей есть камеры, изображение с которых поступает в обработку нейросетью. Такой подход позволяет:

определять типы и положения объектов при движении, изменять путь комбайна в зависимости от встреченных машин, людей;

уменьшить количество проходов по полю, обеспечив захват кромки не более 10 см, что значительно снижает расход топлива;

повысить безопасность работающих в поле людей;

обеспечить быстрый сбор урожая на участках разной конфигурации.

Агропилот включает в себя блок управления, камеру, дисплей и некоторые соединительные детали. Настраивать систему можно с помощью знакомых большинству устройств на Android ОС.

Агропилот уже прошел испытания: результаты 2020-го года

Хотя беспилотный комбайн , который может видеть поле и анализировать то, что на нем находится, выглядит сказкой, подобная техника уже существует и активно применяется. Результаты сельскохозяйственного сезона 2020-го года:

обработано свыше 160 тысяч гектаров площадей;

собрано 720 тыс. тонн урожая;

аграрными комплексами сэкономлено порядка 500 млн. рублей.

Экономия при работе агропилота достигается за счет многих факторов. В первую очередь это сокращение уборочной компании за счет точного расчета траектории движения комбайна. Также снизилось влияние человеческого фактора, растраты на топливо и обслуживание и др. Множество компаний, таких как «ЭкоНива», «Русагро», ГАП «Ресурс», ГК «Степь», уже убедились: беспилотная техника работает и может успешно заменять привычные технологии при уборке зерновых, грядковых и валковых культур.