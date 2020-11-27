Войти

О чем надо помнить при вызове эвакуатора: памятка автомобилиста

25

Ехать куда-либо надо готовым к любым неприятностям. В дороге случаются разные сложности, от которых никто не застрахован. Если вы попали в аварию или машина сломалась по неизвестным причинам, лучший выход в данной ситуации – сделать срочный вызов эвакуатора, который доставит в автомобильный сервис транспорт, отказавшийся работать.

при вызове эвакуатора: памятка автомобилиста

Чтобы избежать проблем, надо записать номер фирмы, которая за скромную сумму поможет в транспортировке машины. Не полагайтесь в этом деле на мобильный телефон, такую информацию надо хранить на бумаге, а ее – на видном месте.

Если вы сломались – набирайте номер и сообщайте диспетчеру данные об авто и месте поломки. Информацию надо указывать корректно, тогда к вам приедет тот эвакуатор, который сможет выполнить возложенную на него задачу. Помните, что ошибочные данные могут привести к приезду неподходящего эвакуатора.

Как проходит погрузка машины на эвакуатор

Транспорт грузят в несколько шагов:

  • Место ДТП ограждается от прочих участников движения посредством специальных знаков.
  • К транспорту крепится ремень, затем эвакуатор отправляет его на платформу. Можете проследить за тем, чтобы кузов транспорта не касался крюка.
  • Машина снимается с ручного тормоза, переключатель скоростей переводится в нейтральное положение.
  • Если авто имеет низкий клиренс – на рельсы кладут доски, которые снизят угол подъема колес.
  • Машина заезжает размеренно, без рывков.

Если вы решите вызвать эвакуатор недорого в г Красногорске – обращайтесь в проверенную компанию с внушительным автопарком, в таком случае никаких проблем не возникнет.

От чего зависит цена

На ценник влияют разные аспекты. Учитывается расстояние. Если машина сломалась в городе, а техника компании расположена недалеко, это даст потратить меньше средств. Если сложности появились в пригороде – потребуется заплатить больше.

Влияет на стоимость и тип транспорта – перевозка легковых автомобилей обходится дешевле, грузовых – дороже. Также во внимание принимаются время суток и сезон. С учетом указанных особенностей, менеджер рассчитает сумму, в которую обойдется вызов мотоэвакуатора. Организация, которая давно занимается эвакуацией машин, в любое время пришлет к вам профессионалов.

В хороших фирмах всегда есть спецтехника, которая подойдет для транспортировки любой машины весом менее 3,5 тонн. Специалисты используют только современную технику, что позволяет гарантировать сохранность машины при перевозке.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 16:26
  • 3
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 16:09
  • 94
Огневая мощь свободы
  • 29.11 15:27
  • 17
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 29.11 15:26
  • 15
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:30
  • 28
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС
  • 29.11 08:03
  • 11
Haber7 (Турция): подписи поставлены. Стал известен первый зарубежный покупатель Су-57
  • 29.11 08:00
  • 127
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 29.11 07:27
  • 15
Описан сценарий возможной войны за Крым с США
  • 29.11 02:48
  • 2
РКК "Энергия" прогнозирует лавинообразный выход из строя элементов МКС после 2025 года
  • 28.11 23:53
  • 207
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия