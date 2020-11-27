О чем надо помнить при вызове эвакуатора: памятка автомобилиста

Ехать куда-либо надо готовым к любым неприятностям. В дороге случаются разные сложности, от которых никто не застрахован. Если вы попали в аварию или машина сломалась по неизвестным причинам, лучший выход в данной ситуации – сделать срочный вызов эвакуатора, который доставит в автомобильный сервис транспорт, отказавшийся работать.

Чтобы избежать проблем, надо записать номер фирмы, которая за скромную сумму поможет в транспортировке машины. Не полагайтесь в этом деле на мобильный телефон, такую информацию надо хранить на бумаге, а ее – на видном месте.

Если вы сломались – набирайте номер и сообщайте диспетчеру данные об авто и месте поломки. Информацию надо указывать корректно, тогда к вам приедет тот эвакуатор, который сможет выполнить возложенную на него задачу. Помните, что ошибочные данные могут привести к приезду неподходящего эвакуатора.

Как проходит погрузка машины на эвакуатор

Транспорт грузят в несколько шагов:

Место ДТП ограждается от прочих участников движения посредством специальных знаков.

К транспорту крепится ремень, затем эвакуатор отправляет его на платформу. Можете проследить за тем, чтобы кузов транспорта не касался крюка.

Машина снимается с ручного тормоза, переключатель скоростей переводится в нейтральное положение.

Если авто имеет низкий клиренс – на рельсы кладут доски, которые снизят угол подъема колес.

Машина заезжает размеренно, без рывков.

Если вы решите вызвать эвакуатор недорого в г Красногорске – обращайтесь в проверенную компанию с внушительным автопарком, в таком случае никаких проблем не возникнет.

От чего зависит цена

На ценник влияют разные аспекты. Учитывается расстояние. Если машина сломалась в городе, а техника компании расположена недалеко, это даст потратить меньше средств. Если сложности появились в пригороде – потребуется заплатить больше.

Влияет на стоимость и тип транспорта – перевозка легковых автомобилей обходится дешевле, грузовых – дороже. Также во внимание принимаются время суток и сезон. С учетом указанных особенностей, менеджер рассчитает сумму, в которую обойдется вызов мотоэвакуатора. Организация, которая давно занимается эвакуацией машин, в любое время пришлет к вам профессионалов.

В хороших фирмах всегда есть спецтехника, которая подойдет для транспортировки любой машины весом менее 3,5 тонн. Специалисты используют только современную технику, что позволяет гарантировать сохранность машины при перевозке.