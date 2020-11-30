Войти
bmpd.livejournal.com

Великобритания получила первые два вертолета АН-64Е

250
0
0

Как сообщило министерство обороны Великобритании, 26 ноября 2020 года на британскую авиабазу Уоттишем были доставлены из США первые два новых боевых вертолета Boeing AH-64E Apache Guardian из 50 заказанных для британской армейской авиации.

Два первых полученных армейской авиацией Великобритании из США новых боевых вертолета Boeing AH-64E Apache Guardian. Уоттишем, 26.11.2020 (с) министерство обороны Великобритании

Сообщается, что первые полеты на британских АН-64Е начнутся в июле 2021 года, после чего начнется переучивание на новые вертолетыличного состава британского 3-го полка армейской авиации, входящего в состав сформированной в 2020 году 1-й авиационной бригады сухопутных войск Великобритании.

50 вертолетов AH-64E должны заменить в составе британской армейской авиации (Army Air Corps) эксплуатируемые сейчас боевые вертолеты Apache предшествующей модификации - Apache AH.1 (WAH-64D Block I, вариант вертолета AH-64D), собранные в количестве 67 единиц по лицензии в 1990-е годы компанией Westland (затем AgustaWestland, ныне Leonardo Helicopters) на предприятии в Йовиле. Сейчас в составе британской армейской авиации вертолетами Apache AH.1 оснащены вошедшие в состав 1-й авиационной бригады 3-й и 4-й полки армейской авиации (так называемые Attack Helicopter Force), дислоцированные на авиабазе Уоттишем. Снятие с вооружения вертолетов Apache AH.1 с их полной заменой на AH-64E должно быть произведено в 2023-2024 годы.

Поставляемые Великобритании вертолеты относятся к последней версии АН-64Е v.6.

Напомним, что правительство Великобритании в июле 2016 года подписало межправительственное соглашение с Соединенными Штатами о приобретении по линии американской межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 50 боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian на общую сумму 2,3 млрд долл. Первоначально планировалась перестройка 50 вертолетов WAH-64D в вариант АН-64Е на производственной линии Leonardo Helicopters в Йовиле с использованием поставляемых Boeing комплектов. Однако в итоге контракт был заключен на изготовление полностью новых вертолетов АН-64Е на производственной линии Boeing, при этом на новых вертолетах будет использоваться ряд систем, снимаемых с отправляемых на предприятие Boeing в Меса (штат Аризона) на разборку британских WAH-64D.

Два первых полученных армейской авиацией Великобритании из США новых боевых вертолета Boeing AH-64E Apache Guardian. Уоттишем, 26.11.2020 (с) министерство обороны Великобритании

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
AH-64
F-16
Компании
AgustaWestland
Boeing
Leonardo
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.05.2015
Достигая потолка
02.04.2014
ФИДАЕ-2014: латиноамериканские амбиции
04.07.2011
Индия может приобрести еще больше американских транспортных самолетов C-17 и C-130J
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС