Великобритания получила первые два вертолета АН-64Е

Как сообщило министерство обороны Великобритании, 26 ноября 2020 года на британскую авиабазу Уоттишем были доставлены из США первые два новых боевых вертолета Boeing AH-64E Apache Guardian из 50 заказанных для британской армейской авиации.

Два первых полученных армейской авиацией Великобритании из США новых боевых вертолета Boeing AH-64E Apache Guardian. Уоттишем, 26.11.2020 (с) министерство обороны Великобритании

Сообщается, что первые полеты на британских АН-64Е начнутся в июле 2021 года, после чего начнется переучивание на новые вертолетыличного состава британского 3-го полка армейской авиации, входящего в состав сформированной в 2020 году 1-й авиационной бригады сухопутных войск Великобритании.

50 вертолетов AH-64E должны заменить в составе британской армейской авиации (Army Air Corps) эксплуатируемые сейчас боевые вертолеты Apache предшествующей модификации - Apache AH.1 (WAH-64D Block I, вариант вертолета AH-64D), собранные в количестве 67 единиц по лицензии в 1990-е годы компанией Westland (затем AgustaWestland, ныне Leonardo Helicopters) на предприятии в Йовиле. Сейчас в составе британской армейской авиации вертолетами Apache AH.1 оснащены вошедшие в состав 1-й авиационной бригады 3-й и 4-й полки армейской авиации (так называемые Attack Helicopter Force), дислоцированные на авиабазе Уоттишем. Снятие с вооружения вертолетов Apache AH.1 с их полной заменой на AH-64E должно быть произведено в 2023-2024 годы.

Поставляемые Великобритании вертолеты относятся к последней версии АН-64Е v.6.

Напомним, что правительство Великобритании в июле 2016 года подписало межправительственное соглашение с Соединенными Штатами о приобретении по линии американской межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 50 боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian на общую сумму 2,3 млрд долл. Первоначально планировалась перестройка 50 вертолетов WAH-64D в вариант АН-64Е на производственной линии Leonardo Helicopters в Йовиле с использованием поставляемых Boeing комплектов. Однако в итоге контракт был заключен на изготовление полностью новых вертолетов АН-64Е на производственной линии Boeing, при этом на новых вертолетах будет использоваться ряд систем, снимаемых с отправляемых на предприятие Boeing в Меса (штат Аризона) на разборку британских WAH-64D.

Два первых полученных армейской авиацией Великобритании из США новых боевых вертолета Boeing AH-64E Apache Guardian. Уоттишем, 26.11.2020 (с) министерство обороны Великобритании