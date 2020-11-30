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Интерфакс-АВН

Северный флот РФ заявил о соблюдении международных правил самолетами, из-за которых взлетали истребители Британии

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Ту-142 сайт Минобороны РФ
Ту-142 сайт Минобороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 провели 12-часовое патрулирование над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и северо-восточной Атлантики, сообщил в воскресенье Северный флот РФ.

"За это время самолеты преодолели свыше 7 тысяч километров. Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Командование ВВС Британии сообщило в субботу, что на перехват российских Ту-142 вылетали истребители Typhoon. По данным британских военных, два российских самолета находились в международном воздушном пространстве вблизи Соединенного Королевства.

"Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, "Тайфуны" ВВС Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов", - отмечается в сообщении Королевских ВВС Британии.

Ту-142 - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.

Российская стратегическая авиация - Ту-160 и Ту-95МС, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 регулярно выполняют полеты над водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов дальней авиации до уровня, который был при СССР.

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EF-2000
Ил-38
Ту-142
Ту-160
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Персоны
Герасимов Валерий
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