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WarSpot

Британские минные охотники поплывут без людей

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Источник изображения: warspot.ru

Бороться с минами в море будут беспилотные катера. Вчера, 28 ноября, пресс-служба Королевского флота сообщила о том, что Минобороны Великобритании заказало новых «охотников за минами», способных действовать без экипажа.

В рамках контракта стоимостью £184 млн для британского флота будут закуплены автономные системы, состоящие из безэкипажного катера, буксируемого гидролокатора и автономного подводного аппарата для обезвреживания мин. Первые комплекты оборудования должны быть поставлены в конце 2022 года.

Схематическое изображение работы беспилотной системы поиска морских мин

Источник изображения: baesystems.com

«Этот контракт позволит нам совершить огромный скачок вперёд в развитии беспилотных платформ Королевского военно-морского флота Великобритании. Новые системы будут защищать жизненно важные морские пути, коммерческое судоходство и боевые корабли от возможных минных угроз», — рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Закупка новых морских беспилотников будет проводиться в рамках программы Maritime Mine Counter Measure (MMCM), которую Великобритания развивает совместно с Францией.

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Великобритания
Франция
Компании
BAE Systems
Проекты
БПЛА
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