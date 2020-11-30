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Военно-промышленный курьер

Стало известно, как выглядит мотоцикл «Калашникова»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российский концерн «Калашников» запатентовал внешний вид электрического мотоцикла.

Соответствующие документы появились в базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС).

Модель получила название «Иж Пульсар».

У мотоцикла будет две модификации, одна из них - для сотрудников полиции, другая - для продажи гражданским лицам. 

«Иж-Пульсар» оснащен китайским мотором Golden Motor HRM10KW мощностью 20 лошадиных сил (15 кВт), который питает литиевая батарея емкостью от 38 до 160 ампер-часов (в зависимости от модификации). На одном заряде электробайк способен проехать от 50 до 250 километров, пишет motor.ru.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Концерн Калашников
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