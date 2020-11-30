Стало известно, как выглядит мотоцикл «Калашникова»

Российский концерн «Калашников» запатентовал внешний вид электрического мотоцикла.

Соответствующие документы появились в базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС).

Модель получила название «Иж Пульсар».

У мотоцикла будет две модификации, одна из них - для сотрудников полиции, другая - для продажи гражданским лицам.

«Иж-Пульсар» оснащен китайским мотором Golden Motor HRM10KW мощностью 20 лошадиных сил (15 кВт), который питает литиевая батарея емкостью от 38 до 160 ампер-часов (в зависимости от модификации). На одном заряде электробайк способен проехать от 50 до 250 километров, пишет motor.ru.