«Удар» крупного калибра

В начале 90-х годов по заказу МВД РФ конструкторы пытались объединить боевые и нелетальные возможности на базе револьвера. Новые револьверные комплексы, принятые на вооружение силовых структур, имели ограниченное применение, а их служебные и гражданские версии также не получили широкого распространения.

Климовский «Удар»

Ещё в 1990 году НИИ спецтехники (НИИСТ) МВД СССР совместно с климовским Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТОМАШ) в рамках опытно-констукторских работ (ОКР) «Удар» приступили к проектированию нового оружия для сотрудников органов внутренних дел. Главной особенностью «Удара» планировалось сделать совмещение летальных и нелетальных свойств оружия. Для этого в арсенале револьвера предусматривались несколько вариантов боеприпасов.

Патроны СП9 для револьвера РГ053 «Удар» Источник изображения: Журнал «Охота и оружие»

Чтобы совместить два разных целевых назначения оружия, специалисты остановились на крупном для боевого стрелкового оружия калибре 12,3 мм, который являлся вполне привычным для охотничьего оружия 32-м калибром. Поражаемый элемент помещался в укороченную до 50 мм охотничью гильзу с пистолетным капсюлем-воспламенителем и зарядом из пироксилинового пороха. Основными боеприпасами «Удара» крупного калибра становились боевой патрон СП9Б с пулей со стальным сердечником, аналогичным по конструкции СП10, и нелетальный патрон с пулей, снаряжённой дробью в пластмассовой оболочке. После доработки нелетальный патрон СП9Н стали снаряжать тремя пластиковыми шариками. Такое решение при относительно невысокой кучности стрельбы на дальности 15 м позволило значительно увеличить зону поражения. Окончательный боекомплект милицейского «Удара» дополнили пирожидкостной и светошумовой (холостой) патроны.

В 1993 году крупнокалиберный револьвер «Удар» впервые демонстрировался специалистам на выставке «Милипол», а в декабре 1994 года поступил в опытную эксплуатацию некоторых подразделений МВД РФ. Оружие, как и патроны, разработали специалисты ЦНИИТОЧМАШ. Револьвер РГ053 имел классическую компоновку с возможностью стрельбы самовзводом, стандартные габариты и сравнительно большой вес — около 1 кг. Главным отличием климовского «Удара» стал быстросъёмный барабан для удобства заряжания патронами либо замены на новый, уже снаряжённый заранее. Вес барабана с боевыми патронами составлял 380 г. Экстракция стреляных гильз осуществляется с помощью специальной звёздочки при нажатии на выступающую втулку снятого барабана.

Револьвер РГ053 «Удар» с патронами и запасным барабаном Источник изображения: Журнал «Оружейный двор»

Несмотря на то, что «Удар» значительно превосходил штатный ПМ как по кучности стрельбы, так по убойному и останавливающему действию, новое оружие не получило популярности среди сотрудников правоохранительных органов. Полный комплект револьвера, включавший оперативную (либо поясную) кобуру с двумя запасными барабанами в чехлах, достигал внушительной массы в 1,6 кг. На вооружение силовых структур патроны СП9 и револьвер РГ053 поступили в 1998 году, а их серийное производство осуществлялось в ЦНИИТОЧМАШ.

Тульские револьверы

В самый разгар ОКР «Удар» в Тульском конструкторском бюро приборостроения (КБП) также делались первые попытки разработать свой крупнокалиберный револьвер. В 1993 году на базе боевого Р-92 в КБП появился первый вариант тульского «Удара». Револьвер Т-93 представлял собой увеличенный вариант своего предшественника, предназначенный для стрельбы 12,3-мм патронами. После первых заводских испытаний работа над совершенствованием оружия в Туле продолжилась. Основные изменения коснулись эргономики оружия, изменилась рамка револьвера и пистолетная рукоятка, появился уступ на спусковой скобе для удобства удержания при стрельбе с двух рук.

Револьвер У-94С Источник изображения: Кузьмин В.

Результатом дальнейших работ, проведённых инженерами КБП, стал целый комплекс из трёх револьверов различного назначения под общим индексом У-94. Служебный револьвер У-94С предназначался для различных охранных структур и стрелял наименее мощными патронами 12,3×22R с полуоболочечной пулей со свинцовым сердечником. Тренировочный револьвер У-94Т (а затем У-94ТС) использовал патроны 12,3×40R с метящей КП-32 либо резиновой РП-32 пулей. А главный боевой вариант У-94 имел в арсенале патроны со стальной и бронебойной пулей, а также дробовой, пирожидкостной и светозвуковой патроны. Служебный и тренировочный варианты исключали стрельбу патронами с длиной гильзы 50 мм и имели нарезной ствол, а У-94С стрелял лишь одним видом патрона ПС-32.

В итоге к началу 2000-х годов тульский и климовский «Удары» состояли на вооружение МВД РФ и имелись лишь в небольших количествах. Патроны к ним выпускались малыми партиями, что мешало вести процесс обучения использованию новых образцов специального оружия. «Удары» так и не прижились в силовых структурах.

Патроны для револьверов У-94С, У-94Т и У-94 Источник изображения: Журнал «Военный парад»

Позднее на базе У-94 нижегородская компания «АКБС» разработала под патрон ограниченного поражения 13×45 мм травматический револьвер «Ратник», выпуск которого вёл ковровский заводом им. Дегтярёва (ЗиД). В гражданском варианте револьвер У-94ТЛ, несмотря на внушительные габариты, стал почти вдвое легче благодаря использованию алюминиевых сплавов. Пуля крупного калибра обладала достаточной дульной энергией и высоким останавливающим действием. Однако именно немаленькие размеры оружия, доставшиеся от прародителя, ограничивали скрытое ношение «Ратника». Этим он в значительной степени проигрывал своим конкурентам под тот же патрон — например, таким, как «Оса». И этому револьверу судьба отмерила всего несколько лет активной жизни.

Кстати, тот самый конкурент и всем известный травматический бесствольный пистолет «Оса» от подмосковного Научно-исследовательского института прикладной химии (НИИПХ) из Сергиева Посада изначально тоже мог стать револьвером. Однако вместо пятизарядного оружия было решено создать гораздо более компактный четырёхзарядный пистолет с откидывающимся кассетным блоком с патронами. Настоящим конкурентом для довольно успешной «Осы» мог стать новый вариант «Ратника» под ещё более мощный патрон 410×45, появившийся в 2009 году. Однако вскоре производство револьверов У-94ТМ было прекращено вместе с закрытием фирмы «АКБС».

Опытный револьвер НИИПХ Источник изображения: Попенкер М.

«Гном»-великан

Ещё один образец крупнокалиберного револьвера создали в тульском Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБСОО) в рамках ОКР «Гном» в 1993-1994 годах. Наиболее интересными особенностями конкурента «Ударов» стали комплектация лазерным целеуказателем и конструкция ударно-спускового механизма с курком и боевой пружиной в едином блоке. Неполная разборка револьвера (на три крупных части) происходит за несколько секунд. Револьверов ОЦ-20 «Гном» в тульском ЦКИБСОО выпущено всего несколько сотен по заказам специальных подразделений МВД и ФСО РФ.

Боекомплект «Гнома» составили пять видов патронов СЦ-110: со стальной, свинцовой или резиновой пулей, дробовым снарядом, газовым наполнителем, пластмассовой картечью. Стальная пуля патрона СЦ-110 имела начальную скорость 400 м/с и могла пробивать 3-мм стальной лист на дальности 25 м. Патрон имел обозначение 32×40, где цифра 32 означала охотничий калибр, а 40 мм указывали на длину гильзы патрона. Позднее стало применяться метрическое обозначение боеприпаса — 12,5×40 мм. Самые поздние известные партии патронов СЦ-110 датированы 1997 годом.

Револьвер ОЦ-20 с патронами Источник изображения: Журнал «Оружие России»

В дальнейшем судьба «Гнома», а, точнее, его конструктивного наследия, сделала несколько интересных зигзагов. На базе ОЦ-20 в ЦКИБСОО было создано семейство револьверных ружей МЦ-255 «Соболь» не только 32-го, но и 20-го и 12-го калибров. Все они рассчитаны на обычные охотничьи патроны со стандартной длиной гильзы. Барабанный магазин такого ружья, как и «Гном», вмещает 5 патронов. Позднее к этому трио добавился и самый малый калибр .410. Впрочем, несмотря на заманчивые перспективы, револьверная система не привлекла большого внимания ни силовиков, ни охотников.

Немного позднее, в конце 2000-х годов, туляки попытались предложить силовым структурам полицейский вариант МЦ-255-12 с более коротким стволом и складным прикладом, но вновь потерпели неудачу. А самым необычным образцом специального оружия, предложенным специалистами ЦКИБСОО правоохранительным органам, стало служебное револьверное ружьё ОЦ-62. Разработанное в начале 2000-х годов, это оружие под патрон 12-го калибра выглядело, как нечто среднее между обрезом ружья и массивным длинноствольным револьвером. И в этот раз результат был ожидаем.

Служебное револьверное ружьё ОЦ-62 Источник изображения: Кузьмин В.

Служебный «ДОГ»

Интересным вариантом служебного крупнокалиберного револьвера стал «ДОГ-1». Револьвер РГ-1 был разработан в 1993-1995 годах совместным конструкторским коллективом предприятия «Тинта» и Ижевского государственного технического университета. Его выпуск наладили на Вятско-Полянском механическом заводе «Молот». Револьвер имел довольно неказистый внешний вид, гладкий ствол, съёмный барабан и питался боеприпасами своей номенклатуры. Для повышения скорострельности при нажатии на полуось имелась возможность сброса отстрелянного барабана для замены на новый.

Патрон для «ДОГа» использовал всё ту же охотничью гильзу 32-го калибра длиной 35 мм. Основным боеприпасом револьвера стал патрон с цилиндрической или круглой свинцовой пулей. Дополнительно были разработаны дробовые патроны и с резиновой пулей, а также несколько других опытных нелетальных вариантов. Оружие и патроны поставлялись на экспорт, а РГ-1 стал одним из самых мощных служебных револьверов.

Револьвер ДОГ-1 с патронами Источник изображения: Журнал «Оружейный двор»

История российских крупнокалиберных револьверов так и осталась в 90-х годах, перешагнув рубеж нового столетия на пыльных складах и в тёмных оружейных комнатах. Идея создания полицейского револьвера в России потерпела неудачу — это оружие так и не смогло стать современным атрибутом самозащиты.

Технические характеристики револьверов РГ053 У-94 ОЦ-20 ДОГ-1 Патрон 12,3×50R 12,3×50R 32×40 12,5×35 Длина, мм 210 173 250 212 Высота, мм 150 134 132 138 Ширина, мм 55 44 45 46 Масса без патронов, г 920 1000 1100 1000 Ёмкость барабана, патронов 5 5 5 5

Источники:

Револьвер под патрон 32×40. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ОЦ-20 ТО Патроны 32×40. Технические условия СЦ-110 ТУ Револьвер газовый «Ратник 13×45» с возможностью применения патронов с резиновой пулей. Паспорт У-94ТЛ.00.000 ПС Револьвер гладкоствольный модели «ДОГ-1». Паспорт РГ-1.ПС

Руслан Гук