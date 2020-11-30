Интернет для военных: США модернизируют систему управления боем

Как США усиливают работу по модернизации Военно-воздушных сил

США подключают к разработке системы управления боевыми действиями ВВС США структуру, отвечающую за разработку B-21 и X-37. Этот шаг, по мнению авторов программы, ускорит модернизацию Военно-воздушных сил, которая стопорится в том числе из-за позиции американского конгресса. При этом сама программа, планируемая как ответ на развитие вооружений России и Китая, в настоящее время оформилась как интернет для военных целей, который свяжет воедино самолеты, датчики и другое оружие.

Управление ВВС США, отвечающее за разработку бомбардировщика B-21 Raider и космического самолета X-37, разделило ответственность с управлением оперативного реагирования ВВС за реализацию программы усовершенствованной системы управления боевыми действиями ВВС США (Advanced Battle Management System, ABMS), сообщил официальный представитель Военно-воздушных сил США. Об этом пишет Defense News.

ВВС США рассматривают ABMS как стержень для реализации концепции Объединенного единого общедоменного командования и управления, которая свяжет все датчики и все системы оружия в единое целое. По оценке начальника штаба ВВС генерала Чарльза К. Брауна, эта программа все более отчетливо становится особо важным приоритетом в модернизации Военно-воздушных сил.

Конгресс США, тем не менее, пока проявляет сдержанность в реализации этой программы. И главной причиной этому является отсутствие, по мнению конгрессменов, у заказчика ясной стратегии приобретения и детализированных требований к системе.

Решение подключить к кругу ответственных лиц разработчиков B-21 и X-37 подготовит почву для того, чтобы ВВС США начали закупать первые элементы системы уже в следующем году, заявил помощник секретаря американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уил Ропер.

Первоначально система задумывалась для замены таких боевых платформ ВВС США, как самолет наземного наблюдения E-8C JSTARS (авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания, предназначенный для распознавания и классифицирования наземных целей в любое время суток при любых погодных условиях, а также для координации боевых действий).

Однако по ходу разработки программа ABMS превратилась в интернет для сугубо военных целей, то есть обширное семейство IT-оборудования и средств связи, предназначенных для беспрепятственного подключения самолетов, датчиков и другого оружия к источникам информации в рамках единой системы.

В течение прошлого года ВВС США сосредоточили усилия по реализации программы ABMS на серии учений и тренировок, призванных привлечь внимание оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, ВВС проверяли, могут ли стандартные технологии - причем все, от орбитальной группировки SpaceX Starlink до систем искусственного интеллекта, - подключиться к существующим платформам вооруженных сил и обеспечить лучшую осведомленность об обстановке в боевом пространстве.

Главный архитектор ВВС США в новой системе ответственности будет отвечать за кодификацию технических требований ABMS, надзор за учениями и тренировками и утверждение общей архитектуры и цифровых стандартов дл системы, следует из служебной записки Уила Ропера.

Управлению оперативного реагирования ВВС США было поручено провести аудит программы ABMS в течение следующих 90 дней, в котором будут подробно описаны все усилия, контракты и ресурсы, связанные с ABMS. От результатов этой работы будет зависеть, когда будут закуплены необходимые новые технологии для обеспечения работы программы.

«Газета.Ru» ранее сообщала о некоторых проблемах, связанных с реализацией программы ABMS. Будущая конфигурация усовершенствованной системы управления боевыми действиями ВВС США все еще остается загадкой даже для ВВС США, которые хотят протестировать различные решения для соединения боевых и обеспечивающих платформ, обработки данных и обмена ими с целью в конечном итоге раскрыть то, что работает в рамках этой системы, и отказаться от того, что не работает.

Ропер ожидает, что законодатели, несмотря на свое сопротивление, примут участие в программе ABMS, как только ВВС начнут приобретать новое оснащении и возможности. К таковым, в частности, относятся новые радиостанции, системы получения, обмена данными и ячеистые сети. Затем ВВС консолидируют технологии внутри модулей и установят их для начала даже на устаревшие самолеты. Это может произойти уже в следующем году.

По словам авторов изменений, первыми модернизации подвергнутся самолеты-заправщики.

«Как только самолет-заправщик становится частью ABMS, вы можете начать говорить о том, какова его функция в этой системе, имея в виду, что он еще делает, помимо своей основной работы. То есть чем он занимается, помимо передачи топлива? Это позволит нам задуматься о том, как ABMS меняет картину боя. Но есть и другие платформы, которые не терпится включиться в единую систему», - пояснил Уил Ропер.

Как пишет Defense News, одним из этих самолетов, вероятно, является F-15EX компании Boeing, а в качестве заправщика - KC-46A той же компании.

На прошлой неделе неназванный чиновник, знакомый с программой ABMS, сказал, что F-15EX и KC-46, вероятно, будут «нашими первыми платформами, на которых мы будем использовать некоторые из возможностей расширенного шлюза ABMS».

О том, каким видится ближайшее будущее ВВС США, ранее сообщала «Газета.Ru».

ВВС США нуждаются в срочной и полномасштабной модернизации, чтобы быть готовыми к гипотетическим конфликтам с Москвой и Пекином. К такому выводу пришли финансируемая федеральным правительством США исследовательская компания Mitre Corp. и Центр стратегических и бюджетных оценок США (CSBA).

В сентябре 2018 года американские военно-воздушные силы заявили, что им требуется в общей сложности 386 боеготовых эскадрилий, чтобы парировать угрозы, которые в недалеком будущем будут исходить от России и Китая. Однако показатели боевого состава, пока определенные конгрессом США и американскими экспертами, не могут считаться достаточными.

Центр стратегических и бюджетных оценок США (CSBA) рекомендовал военно-воздушным силам США начать разрабатывать перспективные машины на основе новых технологий. В качестве подобных летательных аппаратов авторам доклада представляются беспилотные летательные аппараты малой радиолокационной заметности, новый беспилотный самолет-разведчик, который сможет проникать в оспариваемые области пространства ведения боевых действий, и самолеты-заправщики, которые не похожи на что-либо состоящее ныне на вооружении ВВС США.

В исследовании, которое было поставлено конгрессу США, CSBA вскрыл критически недостаточное число самолетов-заправщиков, бомбардировщиков, истребителей, разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и воздушных пунктов управления.

CSBA отмечает важность перехода от устаревающих машин, находящихся в настоящее время на оснащении ВВС, к перспективным системам, таким как Усовершенствованная система управлением поля боя (Advanced Battle Management System). По оценкам специалистов, ее возможности позволят существенно расширить боевые возможности находящихся сегодня на вооружении самолетов.

ВВС США для успешного ведения современных боевых действий не хватает бомбардировщиков, БЛА и заправщиков, необходимых для первого удара по вероятному противнику, говорят американские специалисты.

Михаил Ходаренок