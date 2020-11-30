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Estadão (Бразилия): Латинская Америка ищет своё место в космосе

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Рисунок "Впереди - Марс" художника Андрея Соколова
Рисунок "Впереди - Марс" художника Андрея Соколова.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Моклецов

Под руководством Мексики и Аргентины страны региона создают собственное космическое агентство. Региональная организация будет построена по примеру Европейского космического агентства, а реализация этого амбициозного проекта может занять ни один год.

Сегодня Латинская Америка ищет своё место не только в мире, но и в космосе. Чтобы не отстать в этой гонке, восемь стран под предводительством Мексики и Аргентины решили совершить прыжок в стратосферу, создав Космическое агентство стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Agência Latino-Americana e Caribenha do Espaço; ALCE).

Во главе проекта стоит правительство Мексики, которое пытается перезапустить свою космическую мечту с помощью региональной организации, построенной по примеру Европейского космического агентства. К космическому агентству региона уже присоединились Аргентина, Боливия, Эквадор, Сальвадор и Парагвай, Колумбия и Перу выступают в роли наблюдателей.

"Страны Латинской Америки и Карибского бассейна не являются передовыми в отношении космоса. Однако, если мы объединим свои силы, то агентствам, обладающим развитыми технологиями, будет проще нас найти", - сказал Эфраин Гуадаррама, руководитель Главного управления региональных организаций и механизмов Министерства иностранных дел Мексики.

Этот проект - своего рода бриллиант в короне мексиканского правительства, которое заняло руководящее положение в Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Этот региональный блок потерял свою мощь из-за идеологических разногласий, однако Мексика пытается его оживить при помощи совместных проектов. Сейчас страна прилагает особые усилия, ведь она получила временное председательство в организации.

Предложенная идея амбициозна. Представляя этот проект 16 ноября, Мексика заявила, что регион "больше не останется в стороне от главных проектов, например, возвращения человека на Луну в 2024 году и исследований Марса". Однако мексиканцы не строят иллюзий, они понимают, что укреплении организации - это долгосрочный проект, и его реализация может занять десятилетие.

Первый проект ALCE планирует запустить уже в следующем году. Это будет наноспутник для наблюдения за океанами и сельскохозяйственными угодьями. Спутник планируется вывести на орбиту в 2022 году. "Есть возможность сделать несколько спутников, и запускать их постепенно", - сказал Гуадаррама.

Космическая гонка не ограничивается только полетами на Луну и утопическими идеями колонизации других планет. Речь идет также о системах связи, телевидении, сотовых телефонах и компьютерах, которые также зависят от спутниковых технологий. Это также механизмы наблюдения за Землей с целью предотвращения катастроф и изучения влияния климатических изменений. "Наша жизнь не была бы такой, как сейчас, если бы у нас не было космических ресурсов", - рассказывает Хосе Франсиско Валдес, специалист в области космических исследований Национального автономного университета Мексики, у которого есть собственная космическая программа.

Вполне нормально, что Латинская Америка хочет избавиться от своей зависимости от других стран, особенно в сфере, от которой зависит повседневная жизнь более 600 миллионов жителей региона. В начале месяца Мексике, например, пришлось купить у Европейского космического агентства изображения юго-восточной части страны, чтобы скоординировать устранение ущерба, нанесенного ураганом Эта штатам Табаско и Чьапас.

"Сегодня мы зависим от милости стран, у кого есть деньги и ресурсы запускать спутники. Поэтому всякий раз, когда нам что-то нужно, нам приходится прибегать к их изображениям наших территорий", - объясняет Валдес.

Самая большая проблема ALCE - это бюджет. В своем отчете за период 2020-2024 гг. Мексиканское космическое агентство указало бюджет в 3 миллиона долларов. Этот бюджет на световые годы отстает от 18,5 миллиардов долларов НАСА, 5,6 миллиардов долларов Роскосмоса или 5,5 миллиардов Европейского космического агентства. Гуадаррама призывает к спокойствию, - региональное агентство может сэкономить ресурсы за счет обмена технологиями между странами. "Нам не нужен большой бюджет. Политическое желание, вот что нам нужно".

У Боливии, к примеру, есть спутник наблюдения, который с высокой четкостью снимает территорию страны. Этот же спутник можно использовать и на территории Парагвая, чьё космическое агентство находится на ранних этапах развития. Огромная территориальная протяженность Латинской Америки - это преимущество для запуска космических аппаратов.

Неизбежным образом все взгляды сейчас направлены в сторону Бразилии, самой мощной космической державы региона. Жаир Болсонару вышел из Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна и, похоже, предпочитает смотреть в сторону Луны, а не региона. Однако Валдес не сомневается, что "Бразилия должна стать одним из основных действующих лиц" проекта, а МИД Мексики верит в возможность сотрудничества. "Хотя некоторые и пытаются это отрицать, но Бразилия всегда останется страной Латинской Америки и Карибского бассейна", - заявил Гуадаррама.


Редакционная статья

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