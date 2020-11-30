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Еще один американский эсминец нарушил территориальные воды России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ракетный эсминец США «USS Ross» нарушил границу России близ Калининграда и вторгся в территориальные воды страны.

По данным Avia.pro, пишет Top day news, боевой корабль, вооруженный крылатыми ракетами «Томагавк», продвинулся вперед километров на 7-8. После этого пошел на разворот и покинул территориальные воды страны.

Telegram-канал «Оперативная линия» информацию подтверждает. По его сведениям, эсминец «USS Ross» находился в польском порту Гдыня, но в 13 часов выдвинулся и взял курс в сторону России, после чего вторгся в ее территориальные воды.

Отметим, что ВМФ РФ пока этот инцидент не комментирует. Но если он не является выдумкой журналистов, можно смело тогда утверждать, что это уже второй эсминец ВМС США, нарушивший российские границы.

О первом инциденте рассказали в Минобороны. Нарушение государственной границы допустил эсминец «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. Выдворить его удалось только после того, как российские военные моряки пригрозили нарушителю, что если он не уберется, вынуждены будут пойти на таран.

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