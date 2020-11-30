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ТАСС

Япония запустила ракету со спутником для высокоскоростной передачи данных

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Старт ракеты-носителя H-IIA. Фото: JAXA .

Спутник-ретранслятор будет получать данные от других находящихся на орбите японских спутников и передавать их на Землю

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Японская ракета-носитель H-IIA со спутником, предназначенным для высокоскоростной передачи данных, стартовала в воскресенье с космодрома на острове Танэгасима. Запуск в прямом эфире транслировало Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Спутник-ретранслятор будет получать данные от других находящихся на орбите японских спутников и передавать их на Землю. По данным JAXA, этот новый спутник способен передавать данные в семь раз быстрее обычных, работая в среднем около девяти часов в сутки. Предполагается, что повышенная скорость передачи данных, включая фото- и видеоматериалы, поможет быстрее реагировать, в частности, на стихийные бедствия и природные катаклизмы.

По данным телеканала NHK, власти страны также будут пользоваться мощностями нового спутника, который ускорит передачу данных с правительственных спутников, занимающихся сбором информации.

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Страны
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
JAXA
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