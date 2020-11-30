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WarSpot

«Павел Державин» пополнил Черноморский флот

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Источник изображения: warspot.ru

Черноморский флот РФ пополнился новой боевой единицей. Вчера, 28 ноября, портал flot.com сообщил о том, что в Новороссийске состоялась церемония подъёма Андреевского флага на борту нового патрульного корабля «Павел Державин».

В Минобороны РФ указывают, что новый корабль вошёл в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. В ближайшее время экипаж корабля начнёт отработку специальных курсовых задач.

Патрульный корабль «Павел Державин» на испытаниях

«Павел Державин» — второй серийный и третий по счёту корабль проекта 22160 из шести заказанных для ВМФ РФ. Его заложили в феврале 2016 года и спустили на воду спустя три года. В составе Черноморского флота несут службу ещё два корабля проекта 22160 — «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв».

Корабли проекта 22160 являются модульными корветами водоизмещением до 1700 т и могут развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания — 6000 миль, автономность — 60 суток. Экипаж корвета насчитывает до 80 человек, на борту может базироваться вертолёт Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения каждый корвет оснащают артиллерийской установкой АК-176МА, зенитно-ракетными комплексами «Штиль-1» и «Гибка», а также пулемётами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Гибка
Ка-27ПС
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22160
ЧФ
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